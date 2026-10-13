کبیری: حقوق اجتماعی نابینایان بخشی از حقوق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه نابینایان استان یزد، محمدحسین کبیری در آستانه روز جهانی عصای سفید اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا افراد نابینا به‌آسانی از حقوق قانونی خود آگاه شوند و در صورت مواجهه با تبعیض یا محرومیت، مسیر روشنی برای پیگیری مطالباتشان داشته باشند.

وی افزود: سیاست‌گذاری در حوزه حقوق نابینایان باید بر پایه شناخت نیازهای واقعی این جامعه و ارزیابی مستمر نتایج اقدامات انجام شود و دیدگاه افراد نابینا در تدوین و اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه نابینایان استان یزد با بیان اینکه تحقق حقوق اجتماعی نابینایان معیاری برای سنجش عدالت و مسئولیت‌پذیری جامعه است، تصریح کرد: جامعه‌ای که در آن افراد نابینا بتوانند بدون تبعیض تحصیل کنند، متناسب با توانایی‌های خود شغل داشته باشند، درباره زندگی شخصی‌شان تصمیم بگیرند و در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنند، جامعه‌ای توانمندتر و عادلانه‌تر خواهد بود.

کبیری تأکید کرد: برای تحقق این هدف باید از نگاه ترحم‌آمیز فاصله گرفت و بر حقوق انسانی، استقلال فردی و فرصت‌های برابر تمرکز کرد؛ چراکه حمایت واقعی به معنای تصمیم‌گیری به‌جای افراد نابینا نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که بتوانند با اختیار و آگاهی مسیر زندگی خود را انتخاب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق اجتماعی نابینایان امتیازی ویژه نیست، بلکه بخشی از حقوق شهروندی آنان است و تحقق آن به همکاری مسئولان، نهادهای اجرایی، خانواده‌ها و شهروندان برای رفع موانع و ایجاد جامعه‌ای دسترس‌پذیر و فراگیر نیاز دارد.