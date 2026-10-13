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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

کبیری: حقوق اجتماعی نابینایان بخشی از حقوق شهروندی است

کبیری: حقوق اجتماعی نابینایان بخشی از حقوق شهروندی است

یزد- رئیس هیئت‌مدیره جامعه نابینایان استان یزد گفت: دسترسی نابینایان به حقوق قانونی، اشتغال، آموزش و خدمات عمومی بدون تبعیض، از الزامات جامعه‌ای فراگیر و عادلانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جامعه نابینایان استان یزد، محمدحسین کبیری در آستانه روز جهانی عصای سفید اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا افراد نابینا به‌آسانی از حقوق قانونی خود آگاه شوند و در صورت مواجهه با تبعیض یا محرومیت، مسیر روشنی برای پیگیری مطالباتشان داشته باشند.

وی افزود: سیاست‌گذاری در حوزه حقوق نابینایان باید بر پایه شناخت نیازهای واقعی این جامعه و ارزیابی مستمر نتایج اقدامات انجام شود و دیدگاه افراد نابینا در تدوین و اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه نابینایان استان یزد با بیان اینکه تحقق حقوق اجتماعی نابینایان معیاری برای سنجش عدالت و مسئولیت‌پذیری جامعه است، تصریح کرد: جامعه‌ای که در آن افراد نابینا بتوانند بدون تبعیض تحصیل کنند، متناسب با توانایی‌های خود شغل داشته باشند، درباره زندگی شخصی‌شان تصمیم بگیرند و در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنند، جامعه‌ای توانمندتر و عادلانه‌تر خواهد بود.

کبیری تأکید کرد: برای تحقق این هدف باید از نگاه ترحم‌آمیز فاصله گرفت و بر حقوق انسانی، استقلال فردی و فرصت‌های برابر تمرکز کرد؛ چراکه حمایت واقعی به معنای تصمیم‌گیری به‌جای افراد نابینا نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که بتوانند با اختیار و آگاهی مسیر زندگی خود را انتخاب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق اجتماعی نابینایان امتیازی ویژه نیست، بلکه بخشی از حقوق شهروندی آنان است و تحقق آن به همکاری مسئولان، نهادهای اجرایی، خانواده‌ها و شهروندان برای رفع موانع و ایجاد جامعه‌ای دسترس‌پذیر و فراگیر نیاز دارد.

کد مطلب 6976681

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