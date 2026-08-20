به گزارش خبرنگار مهر، رحمان ابراهیمی در سومین جلسه کارگروه تخصصی کتابداران بخش‌های ناشنوایان و کم‌شنوایان کتابخانه‌های عمومی کشور که صبح پنجشنبه در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: ارائه خدمات به این گروه نباید صرفاً به ایجاد یک بخش مستقل در کتابخانه‌ها محدود شود، بلکه باید متناسب با نیاز مخاطبان و به‌صورت مستمر در کتابخانه‌های عمومی دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه وجود یک فضای فیزیکی مستقل نباید تنها معیار سنجش میزان خدمت‌رسانی به جامعه ناشنوایان باشد، افزود: کیفیت، استمرار و تناسب خدمات با نیازهای مخاطبان اهمیت بیشتری دارد.

مدیرکل توسعه کتابخانه‌های عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی کتابداران در حوزه‌های مختلف از جمله نابینایان، ناشنوایان و کم‌شنوایان و کتابخانه‌های سیار در نهاد فعال هستند و برگزاری این نشست‌ها فرصتی برای بررسی اقدامات انجام‌شده، شناسایی مسائل و استفاده از تجربه‌های کتابداران برای ارتقای کیفیت خدمات است.

ابراهیمی گفت: سومین جلسه کارگروه تخصصی کتابداران بخش‌های ناشنوایان و کم‌شنوایان پس از حدود یک سال برگزار شد تا ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده در فاصله دو نشست، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل کتابداران این حوزه بررسی و تصمیمات اجرایی متناسب با نیازهای موجود اتخاذ شود.

وی همچنین بر استفاده از نیروهای توانمند و علاقه‌مند تأکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم سطح خدمات ارائه‌شده به ناشنوایان و کم‌شنوایان به استاندارد و کیفیت قابل قبول برسد و در همین راستا، نیروهای توانمند پس از مصاحبه تخصصی و با مشارکت کارگروه مربوطه برای فعالیت در این حوزه انتخاب خواهند شد.

استانداردسازی منابع و توانمندسازی کتابداران

در ادامه این نشست، جلال سامانی، دبیر کارگروه تخصصی کتابداران بخش‌های ناشنوایان و کم‌شنوایان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در خصوص مصوبات جلسه پیشین ارائه کرد.

یکی از محورهای این نشست، بررسی مشکلات آماده‌سازی منابع بخش‌های ناشنوایان در سامانه «سامان» بود. اعضای کارگروه با طرح چالش‌های موجود، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه و تدوین شیوه‌ای مشخص و یکسان برای آماده‌سازی منابع ویژه ناشنوایان تأکید کردند.

آموزش و توانمندسازی کتابداران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود. ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و نوآوری نهاد، دوره‌های آموزشی مرتبط با خدمات به ناشنوایان و کم‌شنوایان در سامانه آموزشی فعال شده و تولید و ضبط محتوای آموزشی با همکاری مدرسان تخصصی نیز در حال انجام است.

اجرای برنامه‌های فرهنگی ملی ویژه ناشنوایان

توسعه فعالیت‌های فرهنگی متناسب با نیازهای جامعه ناشنوایان از دیگر محورهای سومین جلسه کارگروه بود. در این راستا، فهرستی از فعالیت‌های فرهنگی پیشنهادی توسط اعضای کارگروه تدوین شد و مقرر شد تا پایان سال جاری دست‌کم دو یا سه فعالیت فرهنگی ملی و هدفمند متناسب با نیازهای اعضای ناشنوا در بخش‌های مربوطه اجرا شود.

اعضای کارگروه بر ضرورت طراحی برنامه‌های فرهنگی بر اساس شناخت دقیق نیازها، علایق و ویژگی‌های ارتباطی جامعه ناشنوایان تأکید کردند و بهره‌گیری از ظرفیت کتابداران، انجمن‌ها و مجموعه‌های تخصصی فعال در این حوزه را مورد توجه قرار دادند.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت استان‌ها در ارائه خدمات کتابخانه‌ای به ناشنوایان و کم‌شنوایان گفت: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، قزوین، فارس، کرمان، کرمانشاه، مازندران، مرکزی و یزد از جمله استان‌های فعال در این حوزه هستند.

وی بهره‌گیری از تجربه‌های این استان‌ها و انتقال تجربیات میان کتابداران را زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوهای موفق و ارتقای سطح خدمات به ناشنوایان و کم‌شنوایان در سراسر کشور دانست.