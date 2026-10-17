دو استان در نیمه دوم سال باید خون بیشتری اهدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد قره‌باغیان، درباره وضعیت ذخایر خون کشور، گفت: در حال حاضر ذخایر خون در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما تامین پایدار خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سراسر کشور به مشارکت مستمر و روزانه اهداکنندگان در تمام طول سال وابسته است.

وی با بیان اینکه میزان اهدای خون معمولا در نیمه دوم سال کاهش پیدا می‌کند، افزود: تغییر شرایط آب‌وهوایی، کوتاه‌تر شدن روزها و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی از جمله عواملی هستند که بر میزان مراجعه داوطلبان تاثیر می‌گذارند از این رو نیاز است مردم به ویژه مردم تهران و سیستان‌ و بلوچستان برای حفظ ذخایر مناسب، مراجعه بیشتری به مراکز اهدای خون داشته باشند.

قره‌باغیان تصریح کرد: هدف سازمان انتقال خون این است که فرآورده ها را به شکل کافی و لازم در اختیار بیماران قرار دهد و وجود ذخایر کافی و پایدار خون برای پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی ضروری است تا هیچ بیماری به دلیل کمبود خون با تاخیر در جراحی یا دریافت خدمات درمانی مواجه نشود.

وی یادآور شد: اگر جنگ احتمالی را در پیش داشته باشیم کمیته بحران تشکیل و برنامه ریزی های لازم انجام خواهد شد تا در مورد تامین خون با مشکل مواجه نشویم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین از همکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی برای تسهیل فرآیند اهدای خون خبر داد و گفت: این همکاری‌ها در بحران ها نتایج خوبی داشته و تلاش می‌شود در سطح کشور گسترش یابد.

وی توضیح داد: با بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌توان بخشی از فرآیندهای اهدای خون، از جمله معاینه پزشکی، ثبت اطلاعات اهداکنندگان و خون‌گیری را در مراکز درمانی انجام داد و از امکانات و نیروی انسانی موجود برای تسهیل این فرآیند استفاده کرد.

قره‌باغیان بر اهمیت تداوم اهدای خون در طول سال تاکید کرد و خواستار مشارکت مردم برای حفظ ذخایر پایدار و تامین نیاز بیماران شد.