طرح‌های آبرسانی به ۱۵۷ روستا در استان‌های لرستان و زنجان روز شنبه ۲۵ مهر در قالب پویش «ایران آباد» و برنامه «هر هفته ۵۰ روستا» با سرمایه‌گذاری ۸۷۹.۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در این مراسم با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های آبرسانی با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود، گفت: برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت‌ها متوقف نشده و طرح‌های آبرسانی روستایی همچنان در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده در کشور، از رسانه‌ها خواست تلاش‌های نیروهای اجرایی و جوانان فعال در پروژه‌های صنعت آب و برق را منعکس کنند. آبرسانی به حدود ۱۰ هزار روستا تا پایان دولت وزیر نیرو با اشاره به تداوم اجرای برنامه آبرسانی روستایی اظهار کرد: قرار است این روند ادامه پیدا کند و تا پایان دولت، حدود ۱۰ هزار روستا از طرح‌های آبرسانی بهره‌مند شوند.

علی‌آبادی با اشاره به اجرای پروژه‌ها در شرایط دشوار گفت: با وجود فشارهای ناشی از اقدامات دشمن، برنامه‌های توسعه‌ای کشور ادامه دارد و پروژه‌های زیرساختی از جمله آبرسانی به روستاها در حال اجراست. وی همچنین بر ضرورت بازتاب اقدامات انجام‌شده در صنعت آب و برق تأکید کرد و خواستار توجه رسانه‌ها به فعالیت نیروهای اجرایی و پیمانکارانی شد که در اجرای این طرح‌ها مشارکت دارند.

ظرفیت نیروگاه‌های در دست اجرا نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات است

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های صنعت برق اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در کشور در دست اجراست که بخش عمده این طرح‌ها اجرا شده، اما هنوز به شبکه متصل نشده‌اند. وزیر نیرو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشور پس از انقلاب، بر ضرورت توجه به اقدامات انجام‌شده در کنار مشکلات و کاستی‌های موجود تأکید کرد.

وی گفت: این موضوع به معنای نبود مشکل در کشور نیست، اما نباید اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها و صنعت آب و برق نیز نادیده گرفته شود. علی‌آبادی همچنین از نیروهای اجرایی و جوانانی که در شرایط دشوار برای اجرای پروژه‌ها فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد و خواستار انعکاس تلاش‌های آنان در رسانه‌ها شد.