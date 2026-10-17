مرتضی علیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار حوادث ساحلی در سال جاری اظهار کرد: شمار غرق‌شدگان در سواحل مازندران از ۵۲ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۳۳ نفر در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

وی افزود: در چارچوب طرح ساماندهی سواحل استان، ناجیان غریق از ۱۱ خرداد تا ۱۰ مهرماه در مناطق ساحلی مستقر بودند و با حضور مستمر، انجام اقدامات پیشگیرانه و امدادرسانی، نقش مؤثری در نجات جان هم‌وطنان و کاهش حوادث ایفا کردند.

سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی سواحل کشور گفت: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در کنار حضور میدانی ناجیان و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به مدیریت بهتر مناطق پرخطر، افزایش سرعت واکنش نیروهای امدادی و ارتقای ایمنی سواحل کمک کرده است.

علیزاده ضمن قدردانی از تلاش ناجیان غریق، مسئولان شهرستانی و عوامل اجرایی طرح ساماندهی سواحل، این دستاورد را حاصل همکاری و تلاش جمعی نیروهایی دانست که حفاظت از جان مردم را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

وی بر ضرورت تداوم طرح هوشمندسازی سواحل، توسعه زیرساخت‌های امدادی، تقویت تجهیزات و حمایت از ناجیان غریق تأکید کرد و گفت: صیانت از جان هم‌وطنان در سواحل به برنامه‌ریزی مستمر، همکاری همه دستگاه‌های مسئول و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت نیروهای امدادی نیاز دارد.