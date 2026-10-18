استاندار گیلان: نجات غریق باید به یک شغل دائمی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح سالم‌سازی دریا با قدردانی از حضور مسئولان کشوری در استان، اظهار کرد: تلاش‌های نیروهای امدادی، ناجیان غریق، نیروهای انتظامی، فرمانداران، بخشداران و دهیاران در استان‌های شمالی و جنوبی کشور، به‌ویژه استان گیلان، شایسته تقدیر است.

استاندار گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲روزه و تمامی افرادی که برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند، تصریح کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری کسانی است که برای حفظ ایران و تمامیت سرزمینی آن تلاش کرده‌اند.

نشاط اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی

حق‌شناس با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه کشور بیان کرد: انسان برای زندگی به انواع سرمایه‌ها نیاز دارد؛ سرمایه‌های مادی، انسانی و فرهنگی از جمله این موارد هستند، اما سرمایه اجتماعی نیز یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم توسعه به شمار می‌رود که نشاط اجتماعی از عناصر اصلی آن است.

وی ادامه داد: کشور ما از ظرفیت‌های طبیعی ارزشمندی برخوردار است که دریای خزر یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. اگر برای ساخت یک استخر به سرمایه‌گذاری و هزینه قابل‌توجهی نیاز است، خداوند در شمال کشور ظرفیتی طبیعی در اختیار ما قرار داده که با فراهم کردن امکانات اولیه می‌توان زمینه استفاده ایمن مردم از آن را فراهم کرد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای بهره‌مندی مردم از سواحل افزود: مردم با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و برخی کاستی‌ها، همچنان در صحنه حضور دارند و برای ایران، سرزمین، پرچم و باورهای خود اهمیت قائل هستند. بنابراین باید برای ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های سالم تفریحی برای خانواده‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی استان‌های شمالی کشور گفت: سواحل شمال ایران در گذشته از جایگاه مهمی در تجارت منطقه‌ای برخوردار بودند و ارتباطات تجاری از این مسیر، نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا می‌کرد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: امروز در این منطقه، زیرساخت‌های مختلف بندری، ریلی و حمل‌ونقل کانتینری توسعه یافته است و این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی صحیح و توجه به آمایش سرزمین می‌توان زمینه توسعه متوازن و بهره‌برداری بهتر از امکانات کشور را فراهم کرد.

استاندار گیلان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور باید با برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد تا ضمن تقویت اقتصاد، زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز فراهم شود.

ضرورت دائمی شدن فعالیت‌های امداد و نجات در سواحل

حق‌شناس با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای امدادی در استان‌های شمالی اظهار کرد: فعالیت‌های مرتبط با امداد و نجات در سواحل نباید صرفاً به یک بازه زمانی مشخص یا فصل گردشگری محدود شود؛ چراکه حضور مسافران در سواحل در تمام طول سال ادامه دارد و حوادث نیز محدود به ایام خاصی نیستند.

وی با اشاره به حجم بالای سفرها به استان‌های شمالی افزود: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۱۲ میلیون خودرو وارد استان مازندران شده است. این میزان تردد نشان‌دهنده حجم بالای سفرها به شمال کشور و ضرورت تقویت زیرساخت‌های ایمنی و امدادی است.

استاندار گیلان ادامه داد: در برخی روزها، تعداد خودروهای ورودی و خروجی به استان‌های شمالی بسیار زیاد است و همین موضوع ضرورت آمادگی مستمر نیروهای امدادی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه سازماندهی نیروهای امدادی گفت: ساختارهای امداد و نجات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در شرایط عادی و بحرانی، امکان ارائه خدمات مستمر وجود داشته باشد. همان‌طور که نیروهای اورژانس، هلال‌احمر و انتظامی در موقعیت‌های مختلف حضور دارند، خدمات نجات غریق نیز باید متناسب با نیازهای واقعی سواحل سازماندهی شود.

ناجیان غریق، حافظان سرمایه انسانی کشور

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی موردنیاز برای ایمن‌سازی سواحل تصریح کرد: برای ساخت جاده، پل و ساختمان، اعتبارات قابل‌توجهی هزینه می‌شود؛ اما باید توجه داشته باشیم که تأمین امکانات و تجهیزات نجات غریق نیز یک ضرورت اساسی است.

وی افزود: ناجیان غریق از سرمایه‌های انسانی کشور حفاظت می‌کنند؛ سرمایه‌هایی که ممکن است دانش‌آموز، دانشجو، مهندس، کارگر یا یکی دیگر از اعضای خانواده‌های ایرانی باشند لذا نجات جان هر انسان، به معنای حفاظت از بخشی از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور است.

استاندار گیلان با بیان اینکه امنیت سواحل مستقیماً با آرامش خانواده‌ها ارتباط دارد، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها با اطمینان خاطر به سواحل مراجعه کنند و نگرانی کمتری از وقوع حوادث داشته باشند. هدف این است که ایمنی و آرامش در سواحل به یک اصل پذیرفته‌شده تبدیل شود.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، فرمانداران و سایر نهادهای مرتبط گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه است.