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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

۸۶۰ نفر از غرق‌شدن در دریای مازندران نجات یافتند

۸۶۰ نفر از غرق‌شدن در دریای مازندران نجات یافتند

ساری- سرپرست هیئت نجات‌غریق و غواصی مازندران از نجات ۸۶۰ نفر از غرق‌شدن در آب‌های ساحلی استان از آغاز اجرای طرح‌های دریا خبر داد و گفت: طی این مدت ۲۱ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیزاده در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در ساری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های دریا اظهار کرد: از ۱۰ خردادماه و طی ۸۰ روز گذشته، ناجیان غریق با حضور مستمر در سواحل استان موفق شدند ۸۶۰ نفر را از مرگ حتمی نجات دهند.

وی افزود: بررسی آمار حوادث نشان می‌دهد بیشترین موارد غرق‌شدگی به ترتیب در شهرستان‌های رامسر، بابلسر و نوشهر گزارش شده است.

سرپرست هیأت نجات‌غریق و غواصی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه مسافران و گردشگران به هشدارهای ایمنی گفت: دریای مازندران قابل پیش‌بینی نیست و بی‌توجهی به هشدارهای ناجیان غریق، به‌ویژه درباره جریان‌های شکافنده، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

علیزاده با اشاره به پیش‌بینی مواج بودن دریای خزر در روزهای آینده خاطرنشان کرد: از هموطنان و مسافران درخواست می‌شود در شرایط نامساعد جوی از شنا در دریا، به‌خصوص در مناطق غیرمجاز و نقاط مواج، خودداری کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همزمان با افزایش حضور مسافران در سواحل مازندران، ۲۱ نفر در آب‌های ساحلی استان جان خود را از دست داده‌اند که رعایت نکردن توصیه‌های ایمنی و بی‌احتیاطی از عوامل مهم بروز این حوادث بوده است.

سواحل مازندران در سال‌های گذشته نیز همواره شاهد حوادث ناشی از غرق‌شدگی بوده و شرایط متغیر دریا، امواج شکافنده و شنا در مناطق خارج از محدوده‌های ایمن، از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر برای شناگران و مسافران محسوب می‌شود.

کد مطلب 6922945

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