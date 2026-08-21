به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیزاده در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در ساری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های دریا اظهار کرد: از ۱۰ خردادماه و طی ۸۰ روز گذشته، ناجیان غریق با حضور مستمر در سواحل استان موفق شدند ۸۶۰ نفر را از مرگ حتمی نجات دهند.

وی افزود: بررسی آمار حوادث نشان می‌دهد بیشترین موارد غرق‌شدگی به ترتیب در شهرستان‌های رامسر، بابلسر و نوشهر گزارش شده است.

سرپرست هیأت نجات‌غریق و غواصی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه مسافران و گردشگران به هشدارهای ایمنی گفت: دریای مازندران قابل پیش‌بینی نیست و بی‌توجهی به هشدارهای ناجیان غریق، به‌ویژه درباره جریان‌های شکافنده، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.

علیزاده با اشاره به پیش‌بینی مواج بودن دریای خزر در روزهای آینده خاطرنشان کرد: از هموطنان و مسافران درخواست می‌شود در شرایط نامساعد جوی از شنا در دریا، به‌خصوص در مناطق غیرمجاز و نقاط مواج، خودداری کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همزمان با افزایش حضور مسافران در سواحل مازندران، ۲۱ نفر در آب‌های ساحلی استان جان خود را از دست داده‌اند که رعایت نکردن توصیه‌های ایمنی و بی‌احتیاطی از عوامل مهم بروز این حوادث بوده است.

سواحل مازندران در سال‌های گذشته نیز همواره شاهد حوادث ناشی از غرق‌شدگی بوده و شرایط متغیر دریا، امواج شکافنده و شنا در مناطق خارج از محدوده‌های ایمن، از مهم‌ترین عوامل افزایش خطر برای شناگران و مسافران محسوب می‌شود.