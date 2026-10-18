بطحایی: آمار غرق‌ شدگی در کشور به کمتر از ۴۰ نفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح ساماندهی سواحل شمال کشور، با قدردانی از تلاش ناجیان غریق، نیروهای هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده اظهار کرد: دستاورد اصلی این طرح، نجات جان انسان‌ها و جلوگیری از بروز پیامدهای خانوادگی و اجتماعی ناشی از حوادث دریایی است.

وی افزود: نجات جان یک انسان تنها به معنای حفظ زندگی یک فرد نیست، بلکه می‌تواند از فروپاشی خانواده و بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز جلوگیری کند.

نجات هزاران نفر در سواحل شمالی کشور

معاون وزیر کشور با اشاره به عملکرد نیروهای امدادی در اجرای طرح ساماندهی سواحل بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، نزدیک به سه هزار نفر در سه استان شمالی کشور از خطر نجات یافته‌اند و حدود ۴۰۰ نفر نیز از خدمات پزشکی و امدادی بهره‌مند شده‌اند.

بطحایی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی در سواحل تصریح کرد: ناجیان غریق، نیروهای اورژانس، هلال‌احمر و نیروی انتظامی در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، با حضور میدانی و احساس مسئولیت برای حفظ جان مردم و گردشگران تلاش کردند.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از این موفقیت حاصل تلاش افرادی است که در شرایط دشوار و گاه با به خطر انداختن جان خود، برای نجات افراد گرفتار در حوادث دریایی اقدام می‌کنند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ عامل موفقیت طرح ساماندهی سواحل

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت طرح ساماندهی سواحل دانست و گفت: در این طرح، مجموعه‌هایی از جمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت بهداشت، اورژانس، هلال‌احمر، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها برای تحقق هدفی مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

وی افزود: تجربه اجرای این طرح نشان داد که هماهنگی بین دستگاه‌ها و اولویت‌دادن به منافع مردم بر ملاحظات سازمانی، می‌تواند زمینه دستیابی به نتایج مؤثر را فراهم کند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به نتایج اجرای طرح ساماندهی سواحل شمال کشور گفت: با تلاش ناجیان غریق و همکاری دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمار جان‌باختگان ناشی از غرق‌شدگی در کشور به کمتر از ۴۰ نفر کاهش یافته است.

بطحایی با تأکید بر ضرورت استفاده از این تجربه در سایر حوزه‌های مدیریتی اظهار کرد: همکاری بین‌بخشی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای، از الزامات حل مسائل اجتماعی و کاهش آسیب‌هاست.

ضرورت حمایت بیشتر از ناجیان غریق

معاون وزیر کشور با اشاره به شرایط فعالیت نیروهای عملیاتی گفت: با وجود بهبود شرایط نسبت به سال‌های گذشته، همچنان در حوزه جبران خدمات و حمایت از نیروهای فعال در طرح ساماندهی سواحل مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری دستگاه‌های مسئول، شرایط فعالیت ناجیان غریق و نیروهای امدادی در سال آینده بهبود یابد و زمینه کاهش بیشتر حوادث دریایی فراهم شود.

بطحایی همچنین بر اهمیت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: ارزیابی دقیق اقدامات و سنجش اثربخشی برنامه‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح و ارتقای کیفیت مدیریت سواحل کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از استانداری گیلان و مجموعه دستگاه‌های مشارکت‌کننده، تداوم همکاری بین‌بخشی و برنامه‌ریزی منسجم را از الزامات حفظ دستاوردهای طرح ساماندهی سواحل شمال کشور دانست.