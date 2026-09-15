حیدری: آموزش و ارتقای مهارت ناجیان غریق اولویت نخست است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری شامگاه سه شنبه در مجمع سالیانه هیأت نجات غریق و غواصی مازندران با قدردانی از تلاش ناجیان غریق این استان اظهار کرد: ناجیان غریق در سواحل کشور بهویژه مازندران، مسئولیت خطیری در حفاظت از جان مسافران و گردشگران بر عهده دارند و تلاشهای این نیروهای زحمتکش و بیادعا شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به فعالیت گسترده طرحهای ساماندهی سواحل در مازندران افزود: با توجه به حضور شمار زیادی از مسافران و گردشگران در سواحل استان، خدمات ناجیان غریق اهمیت ویژهای دارد و خوشبختانه نام و عملکرد نجات غریق مازندران همواره در سطح کشور برجسته بوده است.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور، آموزش و تربیت ناجیان را اولویت نخست این فدراسیون و ستاد ساماندهی طرح دریا عنوان کرد و گفت: در این زمینه برنامههای جدیدی برای ارتقای سطح آموزش و توانمندی ناجیان در نظر گرفته شده است.
حیدری همچنین از طراحی سامانه هوشمندسازی فدراسیون نجات غریق و غواصی خبر داد و بر ضرورت افزایش نظارت بر طرحهای دریا و استخرها تأکید کرد.
وی از مسئولان استان و هیأت نجات غریق و غواصی مازندران خواست با تقویت نظارت و سرکشی مستمر، شرایط ایمنتری را برای استفاده مردم از سواحل و مراکز آبی فراهم کنند.
مازندران نیازمند حمایت بیشتر از ناجیان غریق است
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این مجمع با قدردانی از حمایتهای فدراسیون و فعالیت اعضای هیأت نجات غریق اظهار کرد: هیأت نجات غریق و غواصی استان از هیأتهای فعال مازندران است و تعامل مناسبی با اداره کل ورزش و جوانان دارد.
حسین بریمانی با اشاره به اهمیت برگزاری مجامع سالیانه هیأتهای ورزشی گفت: برگزاری این مجامع یکی از برنامهها و تکالیف مهم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی است.
وی افزود: مازندران از نظر ظرفیتهای ورزشی و افتخارآفرینی جایگاه مهمی در کشور دارد و در حوزه سواحل نیز به دلیل وسعت نوار ساحلی و حضور گسترده گردشگران، مسئولیت سنگینی بر عهده استان است.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با قدردانی از ناجیان غریق که در فصل گرما و با وجود محدودیت امکانات، از جان هموطنان حفاظت میکنند، گفت: پرداخت حقوق و مطالبات ناجیان غریق از دغدغههای مهم مسئولان استان و استانداری است و تلاش میشود حقوق این نیروها بهموقع پرداخت شود.
بریمانی ناجیان غریق را حافظان جان مردم در سواحل دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه مازندران یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ساحلی کشور است، حمایت از این قشر زحمتکش باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
مرتضی علیزاده سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران نیز در این نشست به بیان گزارش فعالیتها و دیدگاههای خود درباره توسعه برنامههای هیأت و ارتقای وضعیت ناجیان غریق استان پرداخت.
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