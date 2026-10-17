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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

جریمه ۸ میلیارد ریالی کارواش متخلف در یزد

جریمه ۸ میلیارد ریالی کارواش متخلف در یزد

یزد- سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد از محکومیت یک واحد صنفی کارواش به پرداخت ۸ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل نگهداری ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده نگهداری ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۱۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد بررسی شد.

وی افزود: سوخت‌های قاچاق در گالن‌ها و بشکه‌های ۲۰۰ لیتری در یک واحد صنفی کارواش نگهداری می‌شد که پس از بررسی مستندات، اتهام انتسابی محرز شناخته شد و متخلف علاوه بر ضبط سوخت‌های کشف‌شده و وسایل جرم، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش سوخت محکوم شد.

نوروزی ادامه داد: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، سوخت قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. پرونده پس از طی مهلت قانونی در مرحله اجرای احکام مختومه شد.

کد مطلب 6980221

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