محکومیت ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان نهاوند به پرونده حمل یک هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل برخلاف ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی دقیق مستندات، استعلامات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: براساس قانون شعبه به دلیل استفاده از خودرو برای حمل کالای قاچاق معادل ارزش سوخت کشف شده یعنی یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال را به عنوان جایگزین ضبط خودرو به جریمه نقدی اضافه کرد و در مجموع متخلف را به پرداخت ۵ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی در پایان یادآور شد: این پرونده به دنبال کشف محموله سوخت قاچاق از یک دستگاه خودروی نیسان بار از سوی ماموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.