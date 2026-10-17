افزایش درآمد نفتی روسیه در ماه اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس محاسبه‌های صورت گرفته از سوی این خبرگزاری، درآمد روسیه از محل مالیات‌ فروش نفت و گاز که حدود یک‌پنجم کل درآمد دولت این کشور را تشکیل می‌دهد، در ماه اکتبر با ۱۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به یک تریلیون روبل (معادل ۱۱ میلیارد و ۹۷۰ هزار دلار) می‌رسد.

روسیه پس از آمریکا و عربستان سعودی سومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ نفت در جهان است و به فروش نفت و گاز به‌شدت وابسته است.

پیش‌بینی می‌شود درآمد مالیاتی حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در ماه جاری نسبت به ماه سپتامبر بیش از دو برابر افزایش یابد که بیشتر به دلیل پرداخت‌های سه ماهه مربوط به مالیات بر سود مازاد حاصل از تولید نفت است. با صرف‌نظر از این مالیات، پیش‌بینی می‌شود درآمد روسیه در ماه اکتبر حدود ۱۶۴ میلیارد روبل یا ۳۶ درصد بیشتر از ماه سپتامبر باشد.

محاسبه‌های رویترز بر پایه داده‌های مربوط به تولید نفت و گاز، تولید پالایشگاه‌ها و مقدار عرضه در بازارهای داخلی و جهانی انجام شده است.

قیمت‌های جهانی نفت به دلیل اختلال در عرضه ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، به‌شدت افزایش یافته است. بااین‌حال، احتمال کاهش ۵ درصدی تولید در سه‌ ماه سوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، تأثیر مثبت افزایش قیمت‌های نفت را تا حدی خنثی می‌کند.

در بودجه سال ۲۰۲۶ روسیه، درآمد نفت و گاز ۸ تریلیون و ۹۱۸ میلیارد روبل از مجموع ۴۰ تریلیون و ۲۸۳ میلیارد روبل درآمد کل این کشور پیش‌بینی شده است.

بر اساس برآورد رویترز، پیش‌بینی می‌شود مجموع درآمد نفت و گاز روسیه از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۶ به ۶ تریلیون و ۴۵۰ میلیارد روبل برسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۴ درصد کاهش همراه است.