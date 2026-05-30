به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی در گزارشی اعلام کرد که سرمایهگذاریهای جهانی در پروژههای گاز طبیعی در سال جاری میلادی با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۳۳۰ میلیارد دلار میرسد که بالاترین حد در ۱۰ سال گذشته است، درحالیکه سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت برای سومین سال پیاپی کاهش مییابد.
با وجود محدودیت در عرضه جهانی انرژی به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن، اختلال تردد از تنگه هرمز و توقف تولید در خاورمیانه، شرکتها به سرمایهگذاری در دیگر مناطق جغرافیایی و در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، گاز طبیعی مایعشده (الانجی) و زغالسنگ برای تقویت امنیت عرضه شتاب میدهند.
فاتح بیرول رئیس آژانس بینالمللی انرژی، در بیانیهای اعلام کرد: اکنون کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و منابع انرژی تلاش خود را افزایش دادهاند.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش خود درباره سرمایهگذاریهای جهانی در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرد که با وجود اختلال عرضه ازسوی خاورمیانه به دلیل جنگ علیه ایران، سرمایهگذاری در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۶ با ۵ درصد افزایش به ۳ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار میرسد.
براساس این گزارش، ۲ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار به انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی انرژی، شبکههای برق و سوختهای کمآلاینده اختصاص خواهد یافت.
به گفته این نهاد بینالمللی، سرمایهگذاری در عرضه نفت در سال جاری میلادی کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
بنا بر اعلام آژانس بینالمللی انرژی، با وجود رشد تولید گاز طبیعی به دلیل پروژههای الانجی آمریکا، بحران کنونی ناشی از تنشهای خاورمیانه، واردکنندگان آسیایی را درخصوص وابستگی به گاز محتاط کرده است.
این گزارش میافزاید: سرمایهگذاری در حوزه زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ از سوی چین و هند به ۱۸۰ میلیارد دلار میرسد که بالاترین میزان در ۱۴ سال گذشته به شمار میآید.
براساس این گزارش، سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد دلاری در حوزه انرژی هستهای در سال جاری (۲۰۲۶)، بار دیگر سبب احیای این صنعت میشود.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین پیشبینی میکند که سرمایهگذاری در زمینه نفت و گاز خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ یکدرصد کاهش یابد.
خسارت، کاهش درآمد و توقف تولید ناشی از جنگ خاورمیانه، امکان سرمایهگذاری در این منطقه را در سال جاری میلادی کاهش میدهد.
بااینحال، سرمایهگذاری در بخش بالادستی در مناطقی مانند آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی در سال ۲۰۲۶، با افزایش شتاب پروژههای در حال اجرا، بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
سرمایهگذاران به دلیل تردید درباره مدتزمان تداوم اختلال عرضه ازسوی تولیدکنندگان خاورمیانه، درباره تغییر کامل مسیر سرمایهگذاری مردد هستند.
