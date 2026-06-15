به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت بیکرهیوز در گزارشی اعلام کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز فعال شرکتهای انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن (جمعه، ۲۲ خرداد) برای نخستین بار در هشت هفته اخیر کاهش یافت.
براساس این گزارش، شمار دکلهای حفاری نفت و گاز که نشانه اولیه تولید در آینده به شمار میروند، در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن با یک مورد کاهش به ۵۶۲ دستگاه رسید.
بنا بر اعلام این شرکت، با کاهش تعداد دکلها در هفته یادشده، تعداد کل دکلهای حفاری نفت و گاز هفت دستگاه یا ۱.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
شمار دکلهای نفتی آمریکا در هفته یادشده با ۲ مورد افزایش به ۴۳۳ دستگاه رسید که بالاترین تعداد از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون است.
در همین حال، تعداد دکلهای گازی فعال این کشور با ۳ مورد کاهش به ۱۲۱ دستگاه رسید که کمترین تعداد از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون را ثبت کرده است.
شمار دکلهای نفت و گاز آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷ درصد کاهش یافت و در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ بهترتیب با افت ۵ درصدی و ۲۰ درصدی همراه بود. افت قیمت نفت آمریکا سبب شده است شرکتهای انرژی بهجای افزایش تولید، بر بازگشت سرمایه به سهامداران و کاهش بدهیهای خود تمرکز کنند.
اما با توجه به احتمال افزایش قیمت نقدی تکمحموله نفت خام دابلیوتیآی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به دلیل اختلال عرضه ناشی از جنگ ایالاتمتحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرد تولید روزانه نفت خام این کشور از رقم بیسابقه ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
در حوزه گاز هم به دلیل افزایش تقاضای سوخت بهمنظور تولید برق برای مراکز داده پرمصرف و صادرات گاز طبیعی مایعشده (الانجی)، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرد تولید روزانه گاز این کشور از رقم بیسابقه ۱۰۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۱ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
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