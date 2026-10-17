به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در جریان سفر استانی به قم و با همراهی رئیس هیئت مدیره و دیگر مدیران بانک مسکن با حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

خورسندیان در این دیدار گزارشی از عملکرد، برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های این بانک در حوزه تأمین مالی بخش مسکن، پشتیبانی از طرح‌های عمرانی و گسترش خدمات بانکی ارائه کرد و به ظرفیت‌های بانک در حمایت از پروژه‌های زیرساختی و پاسخ‌گویی به نیازهای متقاضیان بخش مسکن پرداخت.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به کارنامه این بانک در بخش مسکن و آبادانی کشور اظهار کرد: بانک مسکن تأمین مالی ۳۹۹هزار واحد نهضت ملی به ارزش ۲۰۲ همت و تحویل ۲۰۶ هزار واحد به متقاضیان را در کارنامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر، بانک مسکن بیش از ۵۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در طرح نهضت ملی مسکن را عهده‌دار است؛ ضمن اینکه با انضباط مالی ایجادشده، بخش عمده‌ای از ناترازی خود را جبران کرده است.

در ادامه این دیدار، «حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی» با تأکید بر ضرورت مدیریت کارآمد، تقویت نظام‌مندی و تسهیل فرآیندهای بانکی، توجه به اقشار کم‌برخوردار و کاهش موانع دسترسی مردم به تسهیلات را از موضوعات مهم این حوزه دانست.

نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران همچنین بر نقش شبکه بانکی در حمایت هدفمند از طرح‌های مولد، پروژه‌های زیربنایی و برنامه‌هایی که به بهبود شرایط مسکن و رفاه عمومی منجر می‌شود، تأکید کرد و توفیق مدیران و کارکنان بانک مسکن را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم از خداوند منان مسئلت نمود.