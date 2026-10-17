به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز با فشار گسترده فروش مواجه شد و شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس همگی در محدوده منفی قرار گرفتند. شاخص کل بورس تهران با کاهش ۱۶۰ هزار و ۵۶۰ واحدی، معادل ۱.۹۱ درصد، در ارتفاع ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۶۱ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۳۳ هزار و ۷۱۴ واحدی، معادل ۱.۵۱ درصد، به ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۸۲ واحد رسید.

هم‌زمان با افت شاخص‌ها، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۳۳ هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان رسید و خروج نقدینگی از این بخش به ۷ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان بالغ شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۵۲۸ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

گستردگی فشار فروش در وضعیت صف‌های معاملاتی نیز منعکس شد؛ به‌طوری‌که در زمان ثبت آمار، ۵۲۶ نماد به ارزش ۱۶ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان در صف فروش قرار داشتند. در مقابل، تنها ۸۷ نماد با ارزشی معادل ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان صف خرید داشتند. به این ترتیب، تعداد نمادهای دارای صف فروش حدود ۶ برابر تعداد نمادهای دارای صف خرید بود.

در میان شاخص‌های منتخب بورس، شاخص آزاد شناور با افت ۱.۷۶ درصدی به ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار واحد رسید. شاخص بازار اول نیز ۱.۸۵ درصد کاهش یافت و در سطح ۶ میلیون و ۸۳۹ هزار واحد قرار گرفت. شاخص بازار دوم با افت ۲.۰۶ درصدی، بیشترین کاهش را در میان این نماگرها تجربه کرد و به محدوده ۱۳ میلیون و ۹۸۱ هزار واحد رسید.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» بیشترین اثر منفی را بر شاخص گذاشت و حدود ۴۸ هزار و ۲۱۷ واحد از مقدار آن کاست. نماد فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» نیز حدود ۸ هزار و ۶۸۳ واحد اثر منفی داشت. همچنین نمادهای «تابان»، «شستا»، «تاپیکو» و «وغدیر» از دیگر نمادهای اثرگذار در جهت منفی بودند.

در مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس» با اثر مثبت حدود ۱۵ هزار و ۱۰۲ واحدی، بخشی از افت شاخص کل را جبران کرد؛ با این حال، اثر مثبت این نماد نتوانست بر فشار فروش سایر شرکت‌های بزرگ غلبه کند.

از نظر معاملات نمادها، «داروند» از شرکت زیست اروند فارمد، «غزنجان» از شیر پاستوریزه پگاه زنجان و «وخارزم» از سرمایه‌گذاری خوارزمی در میان نمادهای پرتراکنش بورس قرار داشتند. نمادهای «فارس»، «زشک»، «کاما» و «تابان» نیز در فهرست نمادهای پرتراکنش بازار دیده شدند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افت یک هزار و ۱۱۱ واحدی، معادل ۱.۶۸ درصد، به سطح ۶۴ هزار و ۹۰۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش ۱.۷۱ درصدی به ۳۹۵ هزار و ۳۸۷ واحد رسید که از افت هم‌زمان نمادهای بزرگ و کوچک در این بازار حکایت دارد.

شاخص بازار اول فرابورس ۱.۶۳ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۶۹ درصد کاهش یافتند. در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، پتروشیمی مارون با نماد «مارون»، پویا زرکان آق‌دره با نماد «فزر» و پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا» بیشترین اثرهای منفی را ثبت کردند. در مقابل، نماد «کگهر» از شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین اثر مثبت بر شاخص داشت.

در معاملات پرتراکنش فرابورس نیز نمادهای «وسرمایه» از سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه، «شکیمیا» از کیمیا پلی‌استر قم و «فزر» از پویا زرکان آق‌دره حضور داشتند.

مجموع معاملات امروز بازار سرمایه از افت فراگیر شاخص‌ها، افزایش غلبه صف‌های فروش بر صف‌های خرید و خروج قابل توجه نقدینگی از سهام و صندوق‌های سهامی حکایت دارد. کاهش هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس نشان می‌دهد فشار فروش به نمادهای بزرگ محدود نمانده و بخش گسترده‌تری از بازار را دربر گرفته است.