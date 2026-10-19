رشد ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در معاملات امروز با رشد شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس و افزایش برتری تقاضا بر عرضه همراه شد. شاخص کل بورس تهران با افزایش ۷۳ هزار و ۲۸۰ واحدی، معادل ۰.۹ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۹۹ واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۳ هزار و ۵۵ واحدی، معادل ۱.۵۱ درصد، به ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۶۹ واحد رسید.

هم‌زمان با رشد نماگرهای بازار، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۰ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان رسید و جریان نقدینگی حقیقی از ورود ۲ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان پول به این بخش حکایت داشت. با این حال، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج یک هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

بررسی وضعیت صف‌های معاملاتی نیز از برتری محسوس تقاضا حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در زمان ثبت آمار، ۴۳۰ نماد به ارزش ۷ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان در صف خرید قرار داشتند، در حالی که تعداد نمادهای دارای صف فروش تنها ۳۷ مورد و ارزش این صف‌ها ۳۴۷ میلیارد تومان بود. همچنین در میان نمادهای فاقد صف، ۱۶۰ نماد مثبت و ۹۶ نماد منفی بودند.

سرانه خرید حقیقی‌ها نیز با ثبت رقم ۹۶ میلیون تومان، از سرانه فروش ۷۷ میلیون تومانی بیشتر بود. این اختلاف در کنار برتری تعداد نمادهای مثبت و غلبه صف‌های خرید بر صف‌های فروش، نشان‌دهنده برتری تقاضا در معاملات امروز است.

در میان شاخص‌های منتخب بورس، شاخص آزاد شناور با رشد ۰.۷۱ درصدی به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۴۴ هزار واحد رسید. شاخص بازار اول ۰.۸۴ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۰۶ درصد افزایش یافتند. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نیز نشان می‌دهد که در مقطع ثبت آمار، نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار عملکرد بهتری نسبت به نماگر اصلی بورس داشته‌اند.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس» بیشترین اثر مثبت را ثبت کرد و حدود ۱۹ هزار و ۴۱۶ واحد به شاخص افزود. گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد «تابان» نیز حدود ۷ هزار و ۴۱ واحد و فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» حدود ۶ هزار و ۱۱۱ واحد اثر مثبت بر شاخص داشتند. سرمایه‌گذاری صدر تأمین با نماد «تاصیکو» نیز از دیگر نمادهای اثرگذار در جهت مثبت بود.

در مقابل، ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» حدود ۱۱ هزار و ۴۳۲ واحد اثر منفی بر شاخص کل گذاشت. نمادهای «تاپیکو» و «پارسان» نیز از دیگر نمادهای اثرگذار در جهت منفی بودند، اما برآیند اثر نمادهای بزرگ در نهایت به رشد شاخص کل انجامید.

از نظر حجم فعالیت معاملاتی، نمادهای «فملی»، «فولاد» و «وبملت» در میان نمادهای پرتراکنش بورس قرار داشتند. نمادهای «تابان»، «تاصیکو»، «تاپیکو» و «ومعادن» نیز در فهرست نمادهای پرتراکنش بازار دیده شدند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با رشد یک هزار و ۲۱۲ واحدی، معادل ۱.۸۶ درصد، به سطح ۶۶ هزار و ۲۵۷ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۱.۸۸ درصدی به ۴۰۴ هزار و ۴۴۳ واحد رسید. به این ترتیب، هر دو نماگر اصلی فرابورس در مقطع ثبت آمار رشد کردند.

شاخص بازار اول فرابورس ۲.۵ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۷۸ درصد افزایش یافتند. در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، معدنی و صنعتی گهرزمین با نماد «کگهر» بیشترین اثر مثبت را داشت. نمادهای «آریا» از پلیمر آریا ساسول و «مارون» از پتروشیمی مارون نیز از دیگر نمادهای اثرگذار در جهت مثبت بودند.

در معاملات پرتراکنش فرابورس، نمادهای «فزر» از پویا زرکان آق‌دره، «لبن» از صنایع دامپروری و لبنی رضوی و «شکیمیا» از کیمیا پلی‌استر قم حضور داشتند.

در مجموع، معاملات امروز بازار سرمایه با رشد شاخص‌های بورس و فرابورس، ورود پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی و برتری قابل توجه صف‌های خرید همراه بود. افزایش تعداد نمادهای مثبت و بالاتر بودن سرانه خرید حقیقی‌ها از سرانه فروش نیز از دیگر نشانه‌های غلبه تقاضا در بازار امروز به شمار می‌رود؛ هرچند خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت هم‌زمان با این تحولات ادامه داشت.