رشد بیش از ۸۸ هزار واحدی شاخص کل؛ ۱.۷ همت پول حقیقی به سهام وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بازار سهام روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ و در زمان تهیه این گزارش با رشد شاخص‌های اصلی بورس تهران همراه شد؛ به‌طوری‌که شاخص کل با افزایش ۸۸ هزار و ۵۱ واحدی معادل ۱.۰۷ درصد، به سطح ۸ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۸۷۴ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۷ هزار و ۴۹ واحدی، معادل ۱.۶۷ درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۲۳ واحد قرار گرفت. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نشان می‌دهد که در این مقطع از معاملات، سهام شرکت‌های کوچک‌تر نیز به‌طور میانگین وضعیت بهتری نسبت به نمادهای بزرگ بازار داشته‌اند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی تا ساعت ۱۰:۱۲ به ۱۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان رسید. همچنین خالص جریان نقدینگی حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی مثبت بود و ورود هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان نقدینگی گزارش شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان پول مواجه شدند.

بررسی وضعیت سفارش‌ها نیز از برتری تقاضا در بازار حکایت دارد. در این ساعت، ۳۳۹ نماد با صف خرید به ارزش مجموع ۱۸ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان مواجه بودند، درحالی‌که تعداد نمادهای دارای صف فروش به ۲۸ نماد با ارزش ۵۴۲ میلیارد تومان محدود شد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس، فارس با اثر مثبت حدود ۱۹ هزار و ۸۵۰ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص داشت. وبملت با اثر مثبت ۵ هزار و ۲۵۴ واحدی، تاصیکو با حدود ۴ هزار و ۱۵۴ واحد و وپاسار با حدود ۳ هزار و ۷۲۸ واحد نیز از دیگر نمادهای مؤثر در افزایش شاخص بودند. در سمت مقابل، فملی با اثر منفی حدود ۸ هزار و ۴۵۱ واحدی و تاپیکو با اثر منفی حدود ۲ هزار و ۵۲۳ واحدی، بخشی از رشد شاخص را محدود کردند.

در فرابورس ایران نیز روند صعودی شاخص‌ها ادامه داشت. شاخص کل فرابورس با افزایش هزار و ۱۲۴ واحدی، معادل ۱.۷ درصد، به ۶۷ هزار و ۳۸۱ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۱.۸۹ درصدی در سطح ۴۱۲ هزار و ۶۶ واحد قرار گرفت. شاخص بازار اول فرابورس ۲.۱۳ درصد و شاخص بازار دوم ۱.۶۷ درصد افزایش یافتند.

در میان نمادهای فرابورسی، کگهر و آریا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند و ومپنا، شرانل و ارفع نیز در افزایش شاخص نقش داشتند.

این آمار مربوط به معاملات صبح و ساعت‌های حدود ۱۰:۱۲ تا ۱۰:۱۳ است و وضعیت بازار در ادامه معاملات ممکن است تغییر کند.