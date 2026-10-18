به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه در آیینی به میزبانی منطقه آزاد انزلی و پس از برگزاری موفق مانور امداد و نجات دریایی، جمعیت هلال‌احمر استان گیلان به پاس عملکرد درخشان در اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا در تابستان، از سوی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان نهاد برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

این مراسم با حضور سید محمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، دکتر هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مهدی حیدری، رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی کشور، هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان و جمعی از مدیران ارشد ملی و استانی برگزار شد.

در این آیین، عملکرد هلال‌احمر گیلان در حوزه ایمن‌سازی سواحل، کاهش آمار غریق و مدیریت طرح‌های سالم‌سازی دریا در فصل پرتردد تابستان، به‌عنوان الگوی ملی مورد تأکید قرار گرفت.

هلال‌احمر گیلان الگوی موفق صیانت از جان مردم در سواحل

سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این مراسم با تقدیر از اقدامات هلال‌احمر گیلان اظهار داشت: تلاش‌های شبانه‌روزی، برنامه‌ریزی دقیق و حضور میدانی نیروهای امدادی در نوار ساحلی، هلال‌احمر گیلان را به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در گیلان، دستاوردهای چشمگیری در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای ایمنی سواحل و صیانت از جان شهروندان و گردشگران به همراه داشته است.

مدیریت سواحل گیلان نیازمند هم‌افزایی است

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت صیانت از جان مسافران گفت: گیلان سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر است و مدیریت این حجم از تردد در نوار ساحلی، بدون هماهنگی دستگاه‌ها و حضور فعال هلال‌احمر امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: ایمن‌سازی سواحل و استقرار نیروهای امدادی، آرامش خاطر و امنیت سفر را برای مسافران فراهم کرده و نقش مهمی در کاهش حوادث دریایی داشته است.

هم‌پوشانی هلال‌احمر و ناجیان غریق، عامل کاهش آمار غریق

مهدی حیدری، رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی کشور نیز با تقدیر از تعامل سازنده هلال‌احمر و ناجیان غریق گفت: هم‌پوشانی عملیاتی این دو مجموعه، نقش کلیدی در کاهش آمار غریق در سواحل گیلان داشته و باید به‌عنوان یک مدل ملی مورد توجه قرار گیرد.

کاهش چشمگیر آمار غریق نتیجه تلاش ایثارگرانه نجاتگران هلال‌احمر است

هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان نیز در این مراسم با قدردانی از حمایت‌های مسئولان ملی و استانی اظهار کرد: این موفقیت بزرگ مرهون تلاش‌های بی‌وقفه نجاتگران و امدادگران هلال‌احمر است که در تمام طول تابستان در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند.

وی با اشاره به روند آماری دو دهه اخیر افزود: آمار غریق در نوار ساحلی گیلان طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیر و معناداری داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ارتقای آمادگی عملیاتی، توسعه پایگاه‌های امداد و نجات ساحلی، آموزش‌های تخصصی و هم‌افزایی مدیریت بحران استان است.

سلیمی تأکید کرد: این دستاوردها بستر سفری امن و خاطره‌انگیز را برای میلیون‌ها گردشگر در نگین سرسبز شمال کشور فراهم کرده است.