  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

سیفی: شدت سیلاب فراتر از سطح هشدارها بود

سیفی: شدت سیلاب فراتر از سطح هشدارها بود

مراوه‌تپه-فرماندار مراوه‌تپه با اشاره به جان‌باختن سه نفر در سیلاب اخیر گفت: شدت رخداد و حجم خسارات با سطح هشدار اعلام‌شده تناسب نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار سیفی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات سیلاب پنجم مهرماه اظهار کرد: سامانه بارشی پرقدرتی از مرزهای شمالی شهرستان و کشور ترکمنستان وارد منطقه شد و با ثبت ۱۰۲ میلی‌متر بارش متمرکز، خسارات سنگینی بر جای گذاشت.
وی با ابراز تأسف از جان‌باختن دو نفر از اهالی شهرستان در این حادثه، افزود: متأسفانه یک مرد ۶۲ ساله به همراه یک نوجوان طعمه سیلاب شدند؛ پیکر این نوجوان پس از چهار روز جست‌وجو پیدا شد و پیکر فرد مسن نیز پس از ۱۲ روز با فروکش کردن آب، در حوزه شهرستان گنبدکاووس شناسایی شد، همچنین یک فوتی دیگر نیز از اهالی شهر کرند گنبد در جریان این رخداد به ثبت رسید.

فرماندار مراوه‌تپه، فقر پوشش گیاهی را عامل اصلی تبدیل روان‌آب‌ها به سیلابی سهمگین عنوان کرد و افزود: شدت جریان آب به میزانی بود که قربانیان بین ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر با جریان سیلاب جابه‌جا شدند.

سیفی با اشاره به سطح هشدارهای صادرشده پیش از وقوع حادثه گفت: با وجود تلاش‌های هواشناسی، سطح هشدار اعلام‌شده برای شهرستان در وضعیت زرد بود و تنها در غروب همان روز پس از وقوع بارش‌های شدید، به رنگ نارنجی تغییر یافت؛ در حالی که شدت رخداد و حجم خسارات و تلفات در حد وضعیت قرمز بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، متمرکز نبودن پیش‌بینی‌ها در نقطه دقیق رخداد و همچنین کم‌توجهی برخی شهروندان به هشدارها، از دلایل غافلگیری و خسارت‌ها بود.

فرماندار مراوه تپه در خصوص خسارات زیرساختی خاطرنشان کرد: این سیلاب منجر به خسارت به شبکه راه‌های مواصلاتی، تخریب منازل روستایی و اتلاف بخشی از دام‌های منطقه شد که گزارش کامل برآورد خسارات به مدیریت بحران استان گلستان ارسال شده است.

آمادگی برای ورود عشایر قشلاقی از ۱۵ آبان
سیفی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استقرار پاییزه عشایر اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد از عشایر کوچنده‌ای که از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی وارد گلستان می‌شوند، در مراتع و چراگاه‌های مراوه‌تپه مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به بازدید میدانی اخیر به همراه مدیرکل امور عشایر استان گلستان از مناطق قشلاقی گفت: راه‌های دسترسی عشایری که در پی بارش‌های اخیر آسیب دیده بودند، بازگشایی و تسطیح شده‌اند و شهرستان از ۱۵ آبان‌ماه با آمادگی کامل میزبان کوچ پاییزه این قشر تولیدکننده خواهد بود.

کد مطلب 6982064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها