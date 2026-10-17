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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

کشف ۶۴ هزار نخ سیگار قاچاق در قرچک

کشف ۶۴ هزار نخ سیگار قاچاق در قرچک

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از کشف ۶۴ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی هفت میلیارد ریال خبر داد و اعلام کرد در این عملیات یک متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعدازظهر شنبه، در جمع خبرنگاران از کشف محموله سیگار قاچاق به ارزش تقریبی هفت میلیارد ریال خبر داد.

فرمانده انتظامی قرچک اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به کشف محموله‌ای از سیگارهای قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۶۴ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد که برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

قاسم‌پور با تأکید بر عزم پلیس برای مقابله با قاچاقچیان کالا و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی تصریح کرد: قاچاق کالا علاوه بر واردکردن خسارت به اقتصاد کشور، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد افراد سودجو منافع عمومی را قربانی مطامع شخصی خود کنند.

کد مطلب 6980528

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