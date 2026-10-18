مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۳ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا دوشنبه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان به وضعیت جوی استان اشاره و خاطرنشان کرد: از امروز (یکشنبه) تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی افزود: در نیمه غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان نیز در ساعات عصر و شب، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی اضافه کرد: در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.