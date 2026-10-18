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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

هواشناسی: اصفهان خنک‌تر می‌شود

هواشناسی: اصفهان خنک‌تر می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۳ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا دوشنبه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان به وضعیت جوی استان اشاره و خاطرنشان کرد: از امروز (یکشنبه) تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی افزود: در نیمه غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان نیز در ساعات عصر و شب، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی اضافه کرد: در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6980531

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