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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

۴۰۰۰ نابینا و کم‌بینا تحت حمایت بهزیستی اردبیل

۴۰۰۰ نابینا و کم‌بینا تحت حمایت بهزیستی اردبیل

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: حدود ۴۰۰۰ فرد کم‌بینا و نابینا تحت حمایت بهزیستی هستند که از این تعداد ۱۷۸ نفر دانش‌آموز و ۲۸ نفر دانشجو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره رزاق‌پور عصر شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در اردبیل، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید، نماد استقلال، مشارکت اجتماعی و خودباوری روشندلان است و این مناسبت را به همه روشندلان عزیز و خانواده‌های محترمشان تبریک می‌گویم.

وی افزود: سازمان بهزیستی به‌عنوان سازمانی که حمایت لازم را از این عزیزان بر عهده دارد، در کنار آنان حضور دارد و حدود ۴۰۰۰ فرد کم‌بینا و نابینا تحت حمایت این سازمان هستند که از این تعداد ۱۷۸ نفر دانش‌آموز و ۲۸ نفر دانشجو هستند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل تصریح کرد: خدمات مختلفی در زمینه تجهیزات توانبخشی و سایر خدمات حمایتی از جمله حمایت‌های معیشتی، مسکن، اشتغال و بیماری ارائه می‌شود و همچنین از کارفرمایانی که عزیزان ما را به کار می‌گیرند، حمایت می‌کنیم.

رزاق‌پور در پایان گفت: امیدواریم با حمایت و همراهی دستگاه‌های مربوطه بتوانیم موانع دسترسی عزیزانمان به خدمات مختلف شهری و حقوق شهروندی را برطرف کنیم.

کد مطلب 6980536

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