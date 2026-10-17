حقوق قانونی نابینایان باید تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در اردبیل اظهار کرد: با محوریت اداره کل بهزیستی کارگروهی تشکیل خواهد شد و بنده نیز در شهرستان اردبیل در خدمت جامعه نابینایان هستم.

وی با بیان اینکه آنچه حقوق قانونی عزیزان است و مطالبه‌گری می‌کنند باید بر اساس قانون در اختیارشان قرار گیرد، افزود: ما متعهد به انجام این وظایف هستیم.

فرماندار اردبیل با اشاره به اینکه بحث امروز تنها تصویر از جامعه نابینایان و کم‌بینایان نیست، تصریح کرد: درباره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی یعنی دسترسی برابر برای همه عزیزان باید سخن بگوییم.

قلندری عصای سفید را نمادی جهانی برای استقلال، حضور اجتماعی و کرامت انسانی دانست و گفت: این عصا به ما یادآوری می‌کند که هر شهروند فارغ از شرایط جسمی خود حق دارد با امنیت، آرامش و عزت در جامعه زندگی کند، آموزش ببیند، کار کند، سفر کند و در تصمیم‌های اجتماعی مشارکت داشته باشد.

وی با اشاره به یافته‌های پژوهش‌های اجتماعی و حوزه سلامت اظهار کرد: کیفیت زندگی افراد دارای آسیب بینایی بیش از آنکه به خود این افراد مربوط باشد، تحت تأثیر موانعی است که ما در شهرها، ادارات، مراکز آموزشی و حتی در نگاه خود ایجاد کرده‌ایم.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: نابینایان عزیز هر روز به ما درس بزرگی می‌دهند؛ درس اعتماد به نفس، پشتکار و امید. آنان ثابت کرده‌اند برای درخشش لازم نیست حتماً دیدن را تجربه کرد؛ گاهی بصیرت، اراده و دانش افق‌هایی را می‌گشاید که فراتر از نگاه ظاهری است.

قلندری در ادامه با تأکید بر اینکه در شهرستان اردبیل خود را موظف می‌دانیم مسیر دستیابی به حقوق شهروندی را برای همه عزیزان هموارتر کنیم، افزود: ضرورت‌هایی مانند مناسب‌سازی معابر، خدمات هوشمند قابل دسترس، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش اشتراکی باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه در کنار مسئولیت اجتماعی نباید از حقوق شهروندی این عزیزان غافل شد، گفت: ساختن جامعه فراگیر از رفتارهای روزمره ما آغاز می‌شود.

فرماندار اردبیل از خانواده‌های فداکار، معلمان، مربیان، فعالان اجتماعی، کارکنان اداره کل بهزیستی، تشکل‌ها و خیرین که با عشق و مسئولیت‌پذیری در کنار این عزیزان ایستاده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.

قلندری خطاب به جامعه نابینایان اظهار کرد: شما دریافت‌کننده خدمات نیستید، بلکه بخشی از ظرفیت عظیم فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرستان، استان و کشور ما هستید.

وی در پایان با دعوت به تغییر نگاه‌ها نسبت به جامعه نابینایان گفت: بیایید روز جهانی عصای سفید را فرصتی برای تغییر نگاه‌ها بدانیم؛ از نگاه مبتنی بر محدودیت به نگاه مبتنی بر توانایی، از ترحم به احترام و از حمایت صرف به مشارکت. از همه عزیزانی که این برنامه را ترتیب دادند تشکر می‌کنم و آنچه که شما مطالبه می‌کنید وظیفه ما است و ما شأنی جز خدمت‌گذاری نداریم.