طاهره رزاق‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز پرستار اظهار کرد: روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و فداکارانه انسان‌هایی است که با تکیه بر دانش، مهارت، صبوری و مهرورزی، در سخت‌ترین لحظات زندگی در کنار بیماران و نیازمندان مراقبت می‌ایستند.

نمایش امیدبخشی و تعهد به سلامت جامعه

وی افزود: نام پرستاری با ایثار، مسئولیت‌پذیری و تسکین آلام انسان‌ها گره خورده است؛ حرفه‌ای شریف که فراتر از مراقبت‌های درمانی، جلوه‌ای از احترام به کرامت انسانی، امیدبخشی و تعهد به سلامت جامعه را به نمایش می‌گذارد. پرستاران با حضور مؤثر و دلسوزانه خود، نه‌تنها در مسیر بهبود جسم بیماران، بلکه در تقویت آرامش روانی و امید به زندگی آنان و خانواده‌هایشان نقشی ارزشمند ایفا می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: در مجموعه بهزیستی نیز که حمایت از افراد دارای معلولیت، سالمندان، گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمندان مراقبت، بخشی از رسالت انسانی و اجتماعی آن است، نقش پرستاران و مراقبان متعهد جایگاهی ویژه دارد. تلاش این عزیزان در حفظ سلامت، ارتقای کیفیت زندگی و صیانت از کرامت انسانی افراد نیازمند مراقبت، شایسته قدردانی و احترام فراوان است.

رزاق پور ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت زینب کبری (س)، الگوی صبر، استقامت و مسئولیت‌پذیری، ادامه داد: فرارسیدن روز پرستار را به تمامی پرستاران، به‌ویژه پرستاران و مراقبان پرتلاش و دلسوز استان اردبیل، تبریک عرض می‌کنم و از زحمات ارزشمند آنان در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از سلامت و کرامت انسان‌ها صمیمانه سپاسگزارم.

وی افزود: از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون این قشر شریف را مسئلت دارم و امیدوارم با ارتقای جایگاه حرفه‌ای و حمایت شایسته از پرستاران، زمینه استمرار خدمات مؤثر و انسان‌دوستانه آنان بیش از پیش فراهم شود.

