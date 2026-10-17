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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

«لگ»، تازه‌ترین اثر داستانی علی موذنی منتشر شد

«لگ»، تازه‌ترین اثر داستانی علی موذنی منتشر شد

 تازه‌ترین اثر داستانی علی موذنی با عنوان «لگ» از سوی انتشارات نیستان هنر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لگ» داستانی بلند از علی موذنی است که به گفته این نویسنده در گفت‌وگویی اخیر، سومین اثر از سه‌گانه داستانی او پس از «شنود» و «مادر و مامان» به شمار می‌رود. در این سه اثر، سه زن در موقعیت‌های داستانی متفاوت، با نقش‌های مادر و همسر، در پیشبرد وقایع و شکل‌گیری روابط میان شخصیت‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند.

«لگ» با تمرکز بر زندگی زنی که سال‌ها در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی خود زیسته، به بازخوانی دغدغه‌ها و کشمکش‌های درونی او می‌پردازد؛ زنی که در مواجهه با تغییرات جهان پیرامونش، درباره هویت فردی، رابطه با همسر و فرزند و جایگاه خود در زندگی پرسش‌هایی تازه را تجربه می‌کند.

موذنی در این داستان، در بستر زندگی شهری و معاصر، موضوعاتی همچون تنهایی، نیاز به دیده‌شدن، شکاف نسلی، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و پیچیدگی روابط انسانی را دنبال می‌کند. شخصیت‌پردازی چندلایه، توجه به جزئیات زندگی روزمره و بهره‌گیری از گفت‌وگوهای طبیعی و پرتنش، از ویژگی‌های روایی این اثر است.

یکی از نقاط قوت «لگ»، شخصیت‌پردازی چندلایه و باورپذیر آن است که هر کدام دارای ضعف‌ها، ترس‌ها، عقده‌ها و آرزوهایی هستند که آن‌ها را انسانی و ملموس می‌کند. راوی داستان با زبانی روان و امروزی، خواننده را وارد ذهن شخصیت ‌اصلی می‌کند و اجازه می‌دهد از نزدیک شاهد کشمکش‌های درونی‌ اش باشیم. این نزدیکی، همدلی خواننده را برمی‌انگیزد و او را به فکر فرو می‌برد.

عنوان «لگ» نیز در پیوند با مضمون داستان، می‌تواند به نمادی از هویت و حق انتخاب تبدیل شود؛ مفهومی که در زندگی شخصیت‌ها، گاه با آزادی و گاه با تنش‌ها و محدودیت‌های اجتماعی گره می‌خورد.

موذنی با دقت فضا سازی می‌ کند، از بوی چای و صدای موسیقی گرفته تا سکوت‌های سنگین میان آدم‌ها. این جزئیات، جهانی می‌سازد که خواننده به‌راحتی می‌تواند در آن غرق شود و شخصیت‌ها را باور کند. دیالوگ‌ها طبیعی و پرتنش‌اند، گاه طنزآمیز، گاه تلخ و گزنده. همین ترکیب، «لگ» را به اثری خواندنی و تأثیرگذار تبدیل کرده است.

این اثر با نگاهی به تجربه زن بودن، مادر بودن و همسر بودن در جهان امروز، تلاش می‌کند بدون داوری مستقیم، تناقض‌ها، دغدغه‌ها و امیدهای شخصیت‌های خود را به تصویر بکشد.

کتاب «لگ»، تازه‌ترین اثر داستانی علی موذنی، اکنون از سوی انتشارات نیستان هنر منتشر شده است.

کد مطلب 6980584
زهرا اسكندری

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