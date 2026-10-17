به گزارش خبرگزاری مهر، «لگ» داستانی بلند از علی موذنی است که به گفته این نویسنده در گفت‌وگویی اخیر، سومین اثر از سه‌گانه داستانی او پس از «شنود» و «مادر و مامان» به شمار می‌رود. در این سه اثر، سه زن در موقعیت‌های داستانی متفاوت، با نقش‌های مادر و همسر، در پیشبرد وقایع و شکل‌گیری روابط میان شخصیت‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند.

«لگ» با تمرکز بر زندگی زنی که سال‌ها در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی خود زیسته، به بازخوانی دغدغه‌ها و کشمکش‌های درونی او می‌پردازد؛ زنی که در مواجهه با تغییرات جهان پیرامونش، درباره هویت فردی، رابطه با همسر و فرزند و جایگاه خود در زندگی پرسش‌هایی تازه را تجربه می‌کند.

موذنی در این داستان، در بستر زندگی شهری و معاصر، موضوعاتی همچون تنهایی، نیاز به دیده‌شدن، شکاف نسلی، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و پیچیدگی روابط انسانی را دنبال می‌کند. شخصیت‌پردازی چندلایه، توجه به جزئیات زندگی روزمره و بهره‌گیری از گفت‌وگوهای طبیعی و پرتنش، از ویژگی‌های روایی این اثر است.

یکی از نقاط قوت «لگ»، شخصیت‌پردازی چندلایه و باورپذیر آن است که هر کدام دارای ضعف‌ها، ترس‌ها، عقده‌ها و آرزوهایی هستند که آن‌ها را انسانی و ملموس می‌کند. راوی داستان با زبانی روان و امروزی، خواننده را وارد ذهن شخصیت ‌اصلی می‌کند و اجازه می‌دهد از نزدیک شاهد کشمکش‌های درونی‌ اش باشیم. این نزدیکی، همدلی خواننده را برمی‌انگیزد و او را به فکر فرو می‌برد.

عنوان «لگ» نیز در پیوند با مضمون داستان، می‌تواند به نمادی از هویت و حق انتخاب تبدیل شود؛ مفهومی که در زندگی شخصیت‌ها، گاه با آزادی و گاه با تنش‌ها و محدودیت‌های اجتماعی گره می‌خورد.

موذنی با دقت فضا سازی می‌ کند، از بوی چای و صدای موسیقی گرفته تا سکوت‌های سنگین میان آدم‌ها. این جزئیات، جهانی می‌سازد که خواننده به‌راحتی می‌تواند در آن غرق شود و شخصیت‌ها را باور کند. دیالوگ‌ها طبیعی و پرتنش‌اند، گاه طنزآمیز، گاه تلخ و گزنده. همین ترکیب، «لگ» را به اثری خواندنی و تأثیرگذار تبدیل کرده است.

این اثر با نگاهی به تجربه زن بودن، مادر بودن و همسر بودن در جهان امروز، تلاش می‌کند بدون داوری مستقیم، تناقض‌ها، دغدغه‌ها و امیدهای شخصیت‌های خود را به تصویر بکشد.

کتاب «لگ»، تازه‌ترین اثر داستانی علی موذنی، اکنون از سوی انتشارات نیستان هنر منتشر شده است.