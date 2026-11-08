به گزارش خبرگزاری مهر، عترت اسماعیلی میزبان و دبیر برگزاری نشست‌های داستان‌خوانی موتیف ضمن اشاره به برپایی اولین دورهمی این رویداد ادبی گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد کاهش نشست‌های ادبی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم و اگر جلساتی هم برگزار می‌شود عمدتاً آنلاین هستند.

نویسنده مجموعه داستان «من تناردیه را کشتم» گفت: هدف از برپایی این جلسات ارتباط نویسندگان جوان با اساتید و چهره‌های مطرح داستان‌نویسی کشور و فراهم کردن فضایی برای خوانش داستان‌هاست.

وی افزود: هر چه‌قدر بیشتر شاهد برپایی چنین رویدادهایی باشیم به توسعه داستان‌نویسی و فضا دادن به نویسندگان جوان و نوقلم کمک کرده‌ایم؛ اتفاقی که متاسفانه کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شده است و نتیجه آن را در تیراژ نشر کتاب‌های حوزه داستان شاهد هستیم.

اسماعیلی در ادامه به برپایی ماهیانه این رویداد در کافه کتاب دیدار و شهر کتاب مرکزی اشاره کرد و گفت: در اولین نشست موتیف، سید مهدی شجاعی حضور دارد و سامه ابتهاج داستان خواهد خواند.این جلسات به شکل گردشی در کتاب دیدار و شهر کتاب مرکزی برگزار خواهد شد.

وی ضمن دعوت از علاقه‌مندان به ادبیات داستانی، گفت: این جلسه در تاریخ نوزده آبان ماه، ساعت شانزده در کافه کتاب دیدار پاسداران برگزار می‌شود.