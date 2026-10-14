از برگزیدگان نخستین دوره جشنواره «نقطه ریویو» تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین دوره جشنواره «نقطه ریویو» به مناسبت یکسالگی راه اندازی این پایگاه تخصصی مرور کتاب، با حضور اعضای هیئت داوران و جمعی از نویسندگان و مرورنویسان در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری تهران برگزار و از برگزیدگان آن تقدیر شد.

مهدی پیرهادی، دبیر پایگاه «نقطه ریویو» و دبیر این جشنواره، در ابتدای مراسم با اشاره به روند شکل گیری این رسانه اظهار کرد: ایده اصلی راه اندازی پایگاه «نقطه ریویو» از دل یک جمع کتاب خوانی در «باشگاه کتاب نقطه» شکل گرفت. دوستان حاضر در این باشگاه، زمانی که نوبت به نقد و اظهار نظر درباره کتاب‌ها می‌رسید، متن‌های پرنکته و محکمی می‌نوشتند که با اندکی ویرایش و بازنگری، قابلیت انتشار رسمی داشتند؛ از همین رو و با توجه به خلأ وجود یک پایگاه اختصاصی در حوزه مرورنویسی کتاب، تصمیم بر آن شد که سایتی مستقل در این زمینه راه‌اندازی شود.

وی همچنین درباره کم و کیف آثار رسیده به دبیرخانه نخستین دوره جشنواره افزود: حدود ۵۰ اثر در دو بخش «مرور کوتاه» و «مرور بلند» به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که این آثار با داوری مریم چهرقانی، حسام آبنوس و بنده به شکل حرفه‌ای و موشکافانه بررسی و رتبه‌بندی شدند.

شروع وابستگی به کتاب

در ادامه این آیین، گفت و گویی صمیمانه میان داوران جشنواره شکل گرفت و مریم چهرقانی، نویسنده و پژوهشگر و داور جشنواره، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی شکل گیری علاقه‌اش به مطالعه گفت: نخستین تجربه من از دنیای کتاب با «افسانه‌های لافونتن» رقم خورد که اثری شبیه به «کلیله و دمنه» در ادبیات خودمان است. آن زمان 5 یا 6 ساله بودم و پدرم بارها آن را برایم می‌خواند. جالب است بدانید که تا ۹ سالگی، کتاب محبوب من «داستان مصور مختارنامه» بود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در دوره دبیرستان در رشته ریاضی و فیزیک تحصیل کرده بودم، در دانشگاه وارد رشته کتابداری شدم و تحصیلاتم را تا مقطع دکتری در ارتباط با حوزه کتاب ادامه دادم. امروز که به مسیر طی‌شده نگاه می‌کنم، می‌بینم در جایگاهی قرار گرفته‌ام که باید به دیگران کتاب معرفی کنم و محل رجوع مخاطبان در این حوزه باشم.

حسام آبنوس، نویسنده و فعال حوزه کتاب و دیگر داور این رویداد نیز با اشاره به خاطره دوران کودکی و آغاز انس خود با مطالعه بیان کرد: می‌گویند بهترین دوستی‌ها با دعوا آغاز می‌شود و دوستی من با کتاب نیز چنین داستانی داشت. به یاد دارم کمتر از ۱۰ سال داشتم که مادر و برادرم از خرید به خانه برگشتند و کتابی نیز با خود آورده بودند؛ من از ناراحتی اینکه چرا مرا با خود نبرده‌اند، چند صفحه از آن کتاب را پاره کردم و در همان لحظه گویی صدای ناله کتاب را می‌شنیدم.

وی افزود: کم کم اما با کتاب انس گرفتم و در دوران دانشگاه، هر کس به دنبال من می‌گشت باید مرا در کتابخانه پیدا می‌کرد. در ادامه به صورت حرفه‌ای پا در عرصه خبرنگاری حوزه کتاب گذاشتم.

معرفی جذاب کتاب، راهکار غلبه بر بهانه‌های مخاطبان است

در بخش دیگری از این نشست، چهرقانی با آسیب شناسی وضعیت کنونی مطالعه و شیوه‌های ترویج کتابخوانی در جامعه اظهار کرد: این روزها حال کتاب خوب نیست و بخشی از این وضعیت، متوجه خود ماست که در سمت کتاب ایستاده‌ایم. برای بهبود این شرایط باید بر دو محور تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ نخست، سرمایه گذاری جدی بر روی کودکان و دوم، پاسخ به بهانه کمبود وقت و نبود کتاب خوب که این روزها از زبان بسیاری از مردم شنیده می‌شود.

این پژوهشگر حوزه کتاب تأکید کرد: ما به عنوان افراد کتابخوان وظیفه داریم آثار خوب را به شکلی جذاب و اثرگذار به مردم معرفی کنیم تا آن‌ها دوباره به سمت مطالعه بازگردند. مرورنویسان نیز باید تجربه‌ای را که در جریان مطالعه یک اثر از سر گذرانده‌اند، به بهترین شکل ممکن به مخاطب ارائه دهند.

علاقه رهبر شهید به کتاب، واقعی و به دور از هرگونه ژست بود

در ادامه این مراسم، بخشی از سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی پخش شد. حسام آبنوس با اشاره به پیوند عمیق رهبر شهید با مطالعه گفت: چه موافقان و چه مخالفان ایشان به خوبی می‌دانستند که علاقه ایشان به کتاب کاملاً واقعی است و در این زمینه هیچ گونه ژستی نمی‌گیرند.

وی با ذکر خاطره‌ای از پیگیری‌های مستمر رهبر شهید در حوزه ادبیات افزود: در دهه ۷۰ که هنوز آثار نادر ابراهیمی به اندازه امروز پرمخاطب نبود، آیت‌الله خامنه‌ای از این نویسنده سراغ ادامه مجلدات کتاب «آتش بدون دود» را می‌گیرند. ایشان با وجود تمامی مشغله‌های سنگین، همواره در جریان تازه‌های بازار نشر قرار داشتند.

مریم چهرقانی نیز در ادامه با اشاره به جایگاه کم نظیر رهبر شهید در عرصه کتابخوانی خاطرنشان کرد: ایشان نه تنها کتابخوان‌ترین رهبر جهان، بلکه کتابخوان‌ترین فرد در جهان و الگویی تمام‌عیار برای اهل مطالعه بودند. کتاب‌خوانی همچون یک ارثیه پدری از سوی ایشان است و هر کسی که ادعای تبعیت از رهبر شهید را دارد، باید در این عرصه مانند دیگر عرصه‌ها از منش ایشان بیاموزد و پیش برود.

ضرورت توجه مرورنویسان به آثار تألیفی ایرانی

در بخش پایانی این گفتگو، مهدی پیرهادی به عنوان دبیر و داور جشنواره از دو داور دیگر خواست ارزیابی خود را از کیفیت آثار رسیده به جشنواره بیان کنند.

مریم چهرقانی با اشاره به نقاط قوت و ضعف آثار بررسی شده اظهار کرد: چند اثر از میان مرورهای ارسالی ایده‌های درخشانی داشتند و مرا به وجد آوردند؛ بااین‌حال، برخی از نوشته‌ها نیز به سمت معرفی صرف یا بلاگ نویسی متمایل شده بودند که نشان می‌دهد در این حوزه همچنان به آموزش نیاز داریم.

وی همچنین خطاب به نویسندگان حوزه مرور کتاب افزود: از دوستان مرورنویس می‌خواهم توجه بیشتری به کتاب‌های تألیفی نویسندگان ایرانی نشان دهند. آثار ترجمه شده معمولاً از میان برترین کتاب‌های خارجی دستچین می‌شوند و از این رو، مقایسه مستقیم آن‌ها با کتاب‌های تألیفی ایرانی منصفانه و دقیق نیست.

حسام آبنوس نیز در ارزیابی کلی خود از آثار جشنواره گفت: در مجموع، کیفیت مرورهای رسیده به جشنواره قابل قبول و خوب بود، اما در مطالعه برخی آثار مشخص می‌شد که نویسنده سن کمی دارد یا هنوز کتاب‌های زیادی نخوانده است. باید توجه داشت که مرورنویسی فعالیتی مستمر است و رشد و پختگی در آن، در گرو مداومت و تمرین مداوم خواهد بود.

معرفی و تقدیر از برگزیدگان

در پایان این مراسم، برگزیدگان نخستین دوره جشنواره «نقطه ریویو» معرفی و تجلیل شدند که بر اساس برنامه ریزی صورت‌گرفته، قرار است به تحریریه پایگاه «نقطه ریویو» بپیوندند.

در بخش «مرور بلند»، ایمان ابیلی رتبه اول را کسب کرد، فاطمه سادات رضوی علوی حائز رتبه دوم شد و سمیه کشوری در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین در این بخش از زهرا جهان‌پیما، زهرا زعفرانی، ابراهیم کاظمی‌مقدم، معصومه توحیدی، رامین زارعی، مریم عرفانی‌فر و راضیه رحمانی ترکمن به عنوان دیگر برگزیدگان تقدیر شد. در بخش «مرور کوتاه» نیز ابراهیم کاظمی‌مقدم به عنوان برگزیده معرفی شد.