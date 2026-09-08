دانلود چند عکس یادگاری کماکان قربانی می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبرمحمدجعفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامهایی مانند «چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختم، تو هم تو عکسها بودی»، کاربران را فریب داده و آنها را به نصب برنامههای جعلی تحت عناوینی همچون «عکس یادگاری» ترغیب میکنند.
این برنامههای مخرب پس از نصب، بهصورت غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران، تصاویر، فهرست مخاطبان و حتی دادههای بانکی دسترسی پیدا میکنند.
در برخی موارد، این نرمافزارها بهصورت خودکار همان پیامهای فریبنده را برای سایر مخاطبان کاربر ارسال کرده و چرخه کلاهبرداری را گسترش میدهند.
توصیه می گردد هیچ فایل ناشناس یا برنامهای با پسوند APK نصب نکنید.
یک کلیک عجولانه، میتواند آغاز یک خسارت بزرگ باشد.
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