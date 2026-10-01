ششمین پویش خرید امن در آذربایجان شرقی توسط پلیس فتا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌ اکبر محمدجعفری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: پویش سراسری خرید امن با هدف ایجاد امنیت و اعتماد در خریدهای اینترنتی از طریق آگاهی‌بخشی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین، افزایش حساسیت اجتماعی به وضعیت کلاهبرداری اینترنتی و با شعار «قبل از پرداخت،بررسی کن» از تاریخ ۱۰ الی ۱۶مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی نیز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: محورهای اصلی این پویش شامل آموزش روش های امن خرید اینترنتی به کاربران و راه های جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، جرایم رایج در خرید های اینترنتی و خطرات خرید از شبکه‌های اجتماعی می باشد.

این مقام انتظامی افزود: در حین برگزاری این پویش سعی بر این خواهد بود تا در موضوعاتی همچون کلاهبرداری از طریق درج آگهی های جعلی در سایت های آگهی محور و درخواست بیعانه، آگهی های جعلی تحت عنوان کاریابی به منظور سوء استفاده از افراد جویای کار، وام فوری، خریدهای ناامن از کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیام های جعلی حاوی لینک تحت عناوین مختلف شهروندان و کاربران فضای مجازی را از این نوع کلاهبرداری ها آگاه کرده تا دیگر در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.