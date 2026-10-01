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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

ششمین پویش خرید امن در آذربایجان شرقی توسط پلیس فتا اجرا می شود

ششمین پویش خرید امن در آذربایجان شرقی توسط پلیس فتا اجرا می شود

تبریز- رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی از اجرای ششمین پویش سراسری "خرید امن" با شعار «قبل از پرداخت،بررسی کن» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌ اکبر محمدجعفری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: پویش سراسری خرید امن با هدف ایجاد امنیت و اعتماد در خریدهای اینترنتی از طریق آگاهی‌بخشی و پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین، افزایش حساسیت اجتماعی به وضعیت کلاهبرداری اینترنتی و با شعار «قبل از پرداخت،بررسی کن» از تاریخ ۱۰ الی ۱۶مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی نیز اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: محورهای اصلی این پویش شامل آموزش روش های امن خرید اینترنتی به کاربران و راه های جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، جرایم رایج در خرید های اینترنتی و خطرات خرید از شبکه‌های اجتماعی می باشد.

این مقام انتظامی افزود: در حین برگزاری این پویش سعی بر این خواهد بود تا در موضوعاتی همچون کلاهبرداری از طریق درج آگهی های جعلی در سایت های آگهی محور و درخواست بیعانه، آگهی های جعلی تحت عنوان کاریابی به منظور سوء استفاده از افراد جویای کار، وام فوری، خریدهای ناامن از کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیام های جعلی حاوی لینک تحت عناوین مختلف شهروندان و کاربران فضای مجازی را از این نوع کلاهبرداری ها آگاه کرده تا دیگر در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

ششمین پویش خرید امن در آذربایجان شرقی توسط پلیس فتا اجرا می شود

کد مطلب 6964553

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