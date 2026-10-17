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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

۷۰۰ کلاس درس در مازندران اضافه می شود

۷۰۰ کلاس درس در مازندران اضافه می شود

ساری - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: ۱۱۰ پروژه آموزشی با مجموع ۷۰۰ کلاس درس در دست اجرا است که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها تا پایان سال افتتاح می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای اجرای سند تحول بنیادین و برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ۱۱۰ پروژه آموزشی با مجموع ۷۰۰ کلاس درس در دست اجرا قرار دارد که بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها تا پایان سال افتتاح می‌شوند.

وی با اشاره به نتایج کنکور سراسری امسال افزود: دانش‌آموزان مازندرانی موفق به کسب هشت رتبه تک‌رقمی و ۳۶ رتبه دورقمی در کشور شدند که این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران همچنین از اجرای طرح اجتماعات یادگیری و طرح شمیم یادگیری با هدف توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان خبر داد.

کلبادی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی گفت: حرکت به سمت آموزش‌وپرورش تمام‌ساعتی می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و بهبود بهره‌گیری از فضاهای آموزشی کمک کند.

کد مطلب 6980706

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