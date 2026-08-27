۳۵ پروژه آموزشی در مازندران به ثمر نشست

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد صبح پنجشنبه در آیین افتتاح هنرستان دخترانه امام حسین(ع) شهرستان نکا، با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با نیازهای جمعیتی و آموزشی هر منطقه دنبال شود و این موضوع یکی از محورهای مهم آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی شهرستان نکا افزود: اگرچه سرانه فضای آموزشی نکا از میانگین کشوری بالاتر است، اما در مقایسه با میانگین استان پایین‌تر بوده و این مسئله ضرورت توجه جدی‌تر به توسعه فضاهای آموزشی شهرستان را نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: نکا حدود ۲۰۰ مدرسه دارد که از این تعداد ۲۲ مدرسه به صورت دوشیفته فعالیت می‌کنند و برای رفع این مشکل باید توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های مورد نیاز با سرعت بیشتری دنبال شود.

کلبادی‌نژاد، استفاده از ظرفیت مولدسازی و مشارکت خیران را یکی از راهکارهای مؤثر برای توسعه فضاهای آموزشی دانست و گفت: بهترین شیوه برای تأمین بخشی از نیازهای آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت خیران، سرمایه‌گذاران و مشارکت مجموعه شهرستان است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی و عمرانی تصریح کرد: نباید یک پروژه سال‌ها پشت خط اجرا باقی بماند؛ باید با جذب سرمایه‌گذاران و فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌ها را سرعت بخشید و برای حل مشکلات آموزشی شهر نکا گام‌های جدی برداشت.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در نکا اظهار کرد: برای اجرای پروژه زمین ورزشی شهرستان سه میلیارد تومان هزینه شده و با بهره‌برداری از این طرح، بزرگ‌ترین چمن مصنوعی شهرستان در اختیار دانش‌آموزان و جامعه ورزشی قرار خواهد گرفت.

کلبادی‌نژاد با قدردانی از مشارکت مجموعه شهرستان در اجرای این پروژه افزود: این طرح با مشارکت شهرستان به سرانجام رسیده و نمونه‌ای از ظرفیت هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی نیازمند توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت، تجهیز مدارس و استفاده از ظرفیت خیران و سرمایه‌گذاران است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه شهرستان، مسیر توسعه آموزش و پرورش با شتاب بیشتری دنبال شود.