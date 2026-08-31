به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح سالن ورزشی، فرهنگی هنرستان فنی و حرفه‌ای «آیت‌الله برهانی» رستمکلا، با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و جلب مشارکت مردم و خیران در شهرستان‌ها می‌تواند روند تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آموزش و پرورش را شتاب بخشد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت افزود: در این ایام ۳۵ مدرسه با مجموع ۱۹۶ کلاس درس به همراه تعدادی فضای ورزشی و زمین چمن مصنوعی در استان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: افتتاح‌های انجام‌شده در هفته دولت بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان است و در مرحله بعد، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار دارد.

کلبادی‌نژاد با بیان اینکه ۱۴۰ پروژه نیمه‌تمام آموزشی در نقاط مختلف مازندران شناسایی شده است، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، این طرح‌ها را تکمیل کرده و امکان بهره‌برداری از آنها را در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فراهم کنیم.

وی همچنین به توسعه فضاهای ورزشی در شرق مازندران اشاره کرد و افزود: علاوه بر سالن ورزشی رستمکلا، سه پروژه ورزشی دیگر نیز در شهرستان نکا به بهره‌برداری رسید که می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر دانش‌آموزان به امکانات ورزشی را فراهم کند.

اجرای ۳۲۰ پروژه در بهشهر

فرماندار بهشهر نیز در این مراسم با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در این شهرستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۳۲۰ پروژه با اعتباری بیش از سه هزار میلیارد تومان در بهشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

محمد حامدی افزود: اجرای این پروژه‌ها بیانگر استمرار روند خدمت‌رسانی و توجه به توسعه زیرساخت‌های شهرستان است و امیدواریم این مسیر با همراهی دستگاه‌های اجرایی، خیران و بخش خصوصی ادامه پیدا کند.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران در پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و عدالت اجتماعی، بر ضرورت تداوم طرح‌های عمرانی در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.