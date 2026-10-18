جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه‌های تخصصی صداسازی و بهداشت صوت ویژه مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) در آستانه ایام فاطمیه خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش فعالیت هیئات مذهبی در این ایام، ارتقای مهارت‌های فنی و هنری مداحان و توجه به سلامت صوتی آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: مداحان در ایام فاطمیه جلسات فشرده‌ای برگزار می‌کنند و در صورت ناآشنایی با اصول علمی صداسازی، تنفس صحیح و مراقبت از تارهای صوتی، ممکن است به حنجره خود آسیب بزنند و در انتقال درست مفاهیم مرثیه و روضه نیز با مشکل مواجه شوند.

آموزش علمی صداسازی و پیشگیری از آسیب‌های صوتی

مسئول هیئات و تشکل‌های مذهبی تبلیغات اسلامی قزوین، توانمندسازی فنی مداحان و ارتقای کیفیت هنری مجالس عزاداری را از اهداف اصلی این کارگاه‌ها دانست و گفت: تلاش می‌کنیم مداحی به‌جای اتکا به تقلید یا فشار آوردن به صدا، بر پایه اصول علمی و فنی شکل بگیرد.

نظری با تشریح محورهای آموزشی این دوره‌ها بیان کرد: بهداشت صوت و پیشگیری از آسیب‌های تارهای صوتی، آموزش تنفس صحیح و کنترل نفس در اوج و فرود روضه و نوحه، تقویت طنین و رسایی صدا بدون فشار به حنجره و افزایش وسعت صوتی از جمله سرفصل‌های کارگاه است.

وی آشنایی با ردیف‌های آوازی کاربردی در مداحی، لحن‌شناسی متناسب با فضای فاطمیه و تقویت مهارت بیان و انتقال احساس را از دیگر محورهای آموزشی برشمرد و افزود: صدا باید در خدمت مفهوم شعر و روضه باشد تا پیام و محتوای مجلس به‌درستی به مخاطب منتقل شود.

کارگاه برای مداحان جوان و پیشکسوت

نظری با تأکید بر اینکه این برنامه به گروه سنی یا سطح خاصی محدود نیست، گفت: جوانان و نوجوانان مداح به آموزش‌های پایه، استعدادیابی و توانمندسازی نیاز دارند؛ در کنار آن، به‌روزرسانی دانش فنی پیشکسوتان و بهره‌گیری از تجربه پیرغلامان اهل‌بیت(ع) نیز مورد توجه قرار دارد.

وی اضافه کرد: برای حمایت از جلسات خانگی و هیئات محلی نیز برنامه‌ریزی شده است تا آموزش اصولی به بدنه هیئات مردمی راه پیدا کند و مداحان در سطوح مختلف بتوانند از این فرصت بهره ببرند.

مسئول هیئات و تشکل‌های مذهبی تبلیغات اسلامی قزوین با دعوت از مسئولان هیئات، مساجد و نهادهای فرهنگی برای استقبال از این برنامه‌ها اظهار امیدواری کرد که برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، به ارتقای کیفیت و اثرگذاری مجالس عزاداری و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کارگاه‌ها ویژه مداحان زن و مرد به‌صورت جداگانه و با حضور اساتید کشوری برگزار می‌شود و برنامه آموزشی پس از ایام فاطمیه نیز در قالب سلسله‌جلسات ادامه خواهد داشت.