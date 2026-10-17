به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در دومین رویداد علمی ـ آموزشی کتاب «انسان و محیط زیست» با اشاره به اهمیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: تدریس این کتاب در پایه یازدهم، اقدامی ارزشمند است که طی سال‌های گذشته با تلاش دست‌اندرکاران این حوزه محقق شده، اما با توجه به اهمیت سواد محیط زیستی، لازم است آموزش‌ها از سنین پایین‌تر آغاز شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی توسعه سواد محیط زیستی در سیاست‌های کلی محیط زیست افزود: نهادینه‌شدن سبک زندگی سازگار با محیط زیست مستلزم آن است که آموزش‌ها از سنین کودکی آغاز شوند و با روش‌های خلاقانه و فعالیت‌های عملی، زمینه تبدیل آموخته‌ها به رفتارهای روزمره فراهم شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از ابتکار دانش‌آموزان و معلمان در پیوند دادن محتوای نظری کتاب با فعالیت‌های عملی، بر ضرورت تداوم همکاری میان این سازمان و وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار کشور و تحمیل جنگ، فعالیت‌های آموزشی محیط زیست متوقف نشده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ادامه یافته است.

انصاری با اشاره به ضرورت تقویت آموزش‌های کاربردی محیط زیست در حوزه‌های مختلف، مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی، کاهش تولید پسماند، جلوگیری از اتلاف مواد غذایی، تفکیک پسماند از مبدأ و اصلاح الگوی مصرف را از محورهای مهم این آموزش‌ها برشمرد.

وی با انتقاد از ترویج مصرف‌گرایی بی‌رویه در برخی شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: بهره‌گیری از آموزه‌های فرهنگی و دینی، به‌ویژه ترویج قناعت و پرهیز از اسراف، می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه در نسل جوان و کاهش فشار بر منابع طبیعی مؤثر باشد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از عوامل اجرایی، داوران، دبیران کتاب «انسان و محیط زیست» و مجموعه‌های آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست، از مشارکت بیش از ۱۴۰۰ دانش‌آموز در این رویداد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این برنامه با تکیه بر ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان، به رویدادی مستمر و اثرگذار در حوزه آموزش محیط زیست تبدیل شود.