برداشت برنج از شالیزارهای سیروان آغاز شد

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل برداشت برنج در این شهرستان اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سیروان به کشت برنج اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ هزار تن برنج سفید از این شالیزارها برداشت و روانه بازار شود.

وی افزود: ارقام کشت‌شده در این منطقه شامل عنبربو، ضیغمی، هاشمی و پاکوتاه است و این تنوع، حاصل تلاش و همدلی کشاورزان سیروانی محسوب می‌شود که سال‌ها تجربه در کشت برنج را با خود همراه دارند.

حسینی با اشاره به زمان برداشت این محصول تصریح کرد: فصل برداشت برنج از اوایل مهر آغاز شده و تا پایان همین ماه با مشارکت گسترده خانواده‌ها ادامه می‌یابد و در این روزها، تکاپوی کشاورزان برای برداشت محصول، جلوه‌ای از تلاش، مشارکت و برکت را در میان سبزه‌زارهای سیروان خلق کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی سیروان خاطرنشان کرد: کشت برنج در این شهرستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، نقش مهمی در اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی دارد و بسیاری از خانواده‌ها به‌صورت مستقیم در مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول مشارکت دارند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به کیفیت ارقام کشت‌شده و شرایط مناسب آب و هوایی، انتظار می‌رود برنج تولیدی سیروان همچون سال‌های گذشته از بازار فروش مناسبی برخوردار باشد و کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.