به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، به همراه حجت‌الاسلام‌ علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، از نمایشگاه عکس آیین‌ های سنتی عزاداری محرم با عنوان «ماه بی‌قرینه» در شاهرود بازدید کردند.

این نمایشگاه با محوریت ثبت و معرفی آیین های سنتی عزاداری محرم در شاهرود، مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با فرهنگ عاشورایی مردم منطقه را به نمایش گذاشته است؛ آثاری که بخشی از هویت دینی و فرهنگی و حافظه تاریخی مردم این خطه را بازتاب می‌دهند.

تصاویر نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» جلوه‌هایی از سنت‌های عزاداری را روایت می‌کنند که در طول نسل‌ها با عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیوند خورده و به بخشی از میراث معنوی مردم تبدیل شده‌اند.

آیین های بومی سوگواری محرم، افزون بر جنبه‌های مذهبی، بیانگر پیوند عمیق فرهنگ، باورهای دینی و هویت جمعی مردم هستند و ثبت تصویری آن‌ها می‌تواند در مستندسازی این سنت‌ها و معرفی آن‌ها به نسل‌های آینده موثر باشد.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نمایشگاه و اهمیت حفظ و معرفی آیین های سنتی عزاداری مورد توجه قرار گرفت.

این نمایشگاه با مستندسازی جلوه‌های مختلف عزاداری محرم، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با بخشی از پیشینه فرهنگی و مذهبی شاهرود را فراهم کرده است.

حفظ میراث معنوی عاشورا و انتقال سنت‌های اصیل مذهبی به نسل‌های آینده، از جمله ضرورت‌هایی است که برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و هنری می‌تواند در تحقق آن نقش داشته باشد.