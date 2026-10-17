داداشی: ظرفیت گمرکات شمال باید در خدمت تجارت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی شامگاه شنبه در نشست بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی شهرستان آستارا با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده از سوی اتاق بازرگانی استان گیلان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: هر تصمیمی که در حوزه تجارت کشور اتخاذ می‌شود باید مبتنی بر کارشناسی دقیق و بر اساس واقعیت‌های کف میدان باشد تا هنگام ابلاغ به مرزها موجب اختلال در روند صادرات و واردات نشود.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، افزود: هر مرجع یا دستگاهی که بخواهد مانع توسعه تجارت شود، با ایستادگی نمایندگان مجلس مواجه خواهد شد.

داداشی تأکید کرد: فرقی ندارد چه مقامی باشد؛ اگر رئیس گمرک ایران یا هر مسئول دیگری تصمیمی بگیرد که جلوی رونق تجارت را بگیرد، ما مقابل آن می‌ایستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مرزهای شمالی و شمال‌غرب کشور در توسعه مبادلات اقتصادی، گفت: گمرکات این مناطق باید محل استقبال از تجار باشند و فرش قرمز برای صادرکنندگان و واردکنندگان پهن شود.

وی افزود: میادین گمرکی، محوطه‌ها و املاک گمرک باید در خدمت تجارت قرار گیرد و زمینه فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل شود.

داداشی با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور، خواستار صدور دستور عادلانه در خصوص تصمیمات گمرک ایران شد و گفت: از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم نسبت به تصمیمات حوزه گمرک، به‌ویژه در سطح ریاست گمرک ایران، با دقت و حساسیت برخورد کنند و از ابلاغ تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

وی با اشاره به تنش‌های موجود در مرزهای جنوبی کشور، تأکید کرد: در شرایطی که بخشی از مرزهای جنوبی با محدودیت مواجه است، جلوگیری از صادرات در مرزهای شمالی اقدامی شایسته نیست و می‌تواند ضربه جدی به پیکره تجارت کشور وارد کند.

نماینده آستارا با اعلام اینکه در روزهای آینده جلسه‌ای با مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد، گفت: تصمیماتی که اخیراً در حوزه تجارت گرفته شده، از نظر ما ضربه مهلکی بر اقتصاد است و حتماً اعمال نظارت قانونی خواهیم کرد. این حق نمایندگان مجلس است و از آن برای حمایت از مردم، تجار و بازرگانان استفاده می‌کنیم.