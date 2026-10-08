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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

داداشی: آستارا نیازمند تصمیمات فوری برای ارتقای زیرساخت‌های گمرکی است

داداشی: آستارا نیازمند تصمیمات فوری برای ارتقای زیرساخت‌های گمرکی است

آستارا- نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر نقش این شهرستان در زنجیره تأمین کشور خواستار اتخاذ تصمیمات فوری برای ارتقای کیفیت خدمات گمرکی و افزایش ظرفیت لجستیکی شد.

ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست مشترک فراکسیون گمرک و انبارهای عمومی مجلس با مدیران ارشد شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، با بیان اینکه پایانه مرزی آستارا یکی از حساس‌ترین نقاط زنجیره تأمین کشور است، گفت: ساماندهی محوطه‌های گمرکی، ارتقای خدمات تیرپارک و تسریع پروژه‌های توسعه لجستیک باید فوراً در دستور کار قرار گیرد. آستارا امروز نیازمند اقدام عملی و فوری است، نه وعده‌های تکراری.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد بسترهای قانونی پایدار برای سرمایه‌گذاری، افزود: در جلسه فوق بنده تأکید کردم که انعقاد قراردادهای بلندمدت میان گمرک جمهوری اسلامی و شرکت انبارهای عمومی، شرط لازم برای ایجاد اطمینان‌خاطر و جسارت سرمایه‌گذاری است. بدون این پشتوانه، نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها در آستارا سرمایه‌گذاری کلان انجام دهند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی سرپرست شرکت انبارهای عمومی، اظهار داشت: اقدامات تحولی اخیر شرکت انبارهای عمومی قابل تقدیر است، اما این مسیر باید با حمایت عملی و تصمیمات پایدار ادامه یابد. آستارا ظرفیت جهش در شاخص‌های گمرکی کشور را دارد و این فرصت نباید از دست برود.

عضو فراکسیون گمرک، انبارهای عمومی و اموال تملیکی مجلس شورای اسلامی همچنین از توافق اعضای فراکسیون و مدیران شرکت برای آغاز بازدیدهای میدانی خبر داد و گفت: قرار شد بازدیدهای میدانی در آستارا و سایر نقاط کشور آغاز شود تا مشکلات از نزدیک بررسی و مسیر اجرای مطالبات مشخص شود. این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و اجازه نمی‌دهیم ظرفیت‌های آستارا مغفول بماند.

وی در پایان تأکید کرد: آستارا امروز در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به یک اولویت جدی تبدیل شده و با استمرار این پیگیری‌ها، مسیر تحول بنیادین در زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی منطقه هموار خواهد شد.

کد مطلب 6971528

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