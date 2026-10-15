پیشرفت ۹۹ درصدی مرز جدید آستارا؛ افتتاح تا چند روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر پنجشنبه همزمان با آغاز عملیات آسفالت بزرگراه بین المللی آستارا–آستارا، ضمن بازدید از روند تکمیل پروژه مرز جدید در گفتگو با رسانه ها آخرین وضعیت این طرح مهم و زیرساختی را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت این پایانه مرزی در کریدور شمال–جنوب اظهار کرد: عملیات اجرایی این مرز در سال ۱۳۹۷ با پیگیری‌های مستمر آغاز شد و اکنون با پیشرفت ۹۹ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی طول این پایانه مرزی را یک‌هزار و ۴۰۰ متر عنوان کرد و گفت: برای تکمیل آن بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز بود که با همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری بخش عمده آن تأمین و هزینه شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شهرستان در ابتدا و انتهای کریدور شمال–جنوب قرار دارد و یکی از مرزهای راهبردی کشور در تجارت با کشورهای CIS، قفقاز و روسیه محسوب می‌شود، افزود: تکمیل این پایانه مرزی نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش عبور تریلی‌ها، کاهش صف‌های طولانی و توسعه تجارت خارجی خواهد داشت.

وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت راه، سازمان راهداری، استانداری گیلان و فرمانداری آستارا گفت: مجموعه عوامل اجرایی طی سال‌های اخیر برای رفع مشکلات پروژه و تسریع در روند تکمیل آن همکاری جدی داشته‌اند و این همراهی موجب شده پروژه در روزهای آینده آماده افتتاح شود.

داداشی همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده برای شهروندان به‌دلیل صف طولانی تریلی‌ها در محورهای شهری تصریح کرد: برای ساماندهی این وضعیت، محل جدیدی برای توقف و استقرار کامیون‌ها با عنوان «تیرپارک» تعیین شده و به‌زودی بخش عمده‌ای از تریلی‌ها در آن مستقر خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد با افتتاح پایانه مرزی و بهره‌برداری از تیرپارک، صف تریلی‌ها در سطح شهر به حداقل برسد و تردد در محورهای شهری روان‌تر شود.

نماینده آستارا در پایان از مردم شهرستان به‌خاطر تحمل مشکلات ناشی از ترافیک سنگین کامیون‌ها قدردانی کرد و گفت: هدف ما کاهش فشار بر شهروندان و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل در این منطقه مرزی است.