https://mehrnews.com/x3dmx2 ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 6980932 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و یکمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در دویست و سی و یکمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6980932 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود حاضران در اجتماع شبانه سنندج: میدان، جبهه دفاع از ایران است اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج جنگ رمضان تجمع مردمی
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