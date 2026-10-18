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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

وجود تشکل‌های حرفه‌ای جایگاه صنایع‌دستی را ارتقا می‌دهد

وجود تشکل‌های حرفه‌ای جایگاه صنایع‌دستی را ارتقا می‌دهد

اردبیل- جلسه بررسی مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل با حضور هنرمندان و مسئولان مرتبط برگزار شد و طی آن بر نقش تشکل ها در ارتقای جایگاه صنایع دستی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل با حضور هنرمندان این حوزه، معاون صنایع‌دستی استان و مشاور معاون صنایع‌دستی کشور برگزار شد.

محمد افشار در این جلسه اظهار کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی نیازمند ایجاد و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای است.

معاون صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در حال حاضر کارگروه داخلی تشکیل یافته و تلاش می‌کنیم تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با حضور و فعالیت هنرمندان ایجاد شود.

وی افزود: طبق آیین‌نامه هر استان می‌تواند یک تشکل حرفه‌ای داشته باشد و سایر شرکت‌های تعاونی جزو کمیته‌های این تشکل خواهد بود.

فرزاد رشیدی نیز در این جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده صدای صنایع‌دستی کمتر به گوش برسد نبود تشکل‌های حرفه‌ای ملی منسجم است.

مشاور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئول پیگیری دستورالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای گفت: با ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای، عموم علاقمندان در امور این حوزه مشارکت خواهند داشت و این مشارکت حداکثری سبب توسعه صنایع‌دستی خواهد بود.

او تصریح کرد: ۱۶ استان اولی که تشکل‌های حرفه‌ای تاسیس می‌کنند در ادامه می‌توانند به انتخابات تشکل‌های حرفه‌ای ملی راه پیدا کنند.

کد مطلب 6981065

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