به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مقدمات ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان اردبیل با حضور هنرمندان این حوزه، معاون صنایع‌دستی استان و مشاور معاون صنایع‌دستی کشور برگزار شد.

محمد افشار در این جلسه اظهار کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی نیازمند ایجاد و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای است.

معاون صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: در حال حاضر کارگروه داخلی تشکیل یافته و تلاش می‌کنیم تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با حضور و فعالیت هنرمندان ایجاد شود.

وی افزود: طبق آیین‌نامه هر استان می‌تواند یک تشکل حرفه‌ای داشته باشد و سایر شرکت‌های تعاونی جزو کمیته‌های این تشکل خواهد بود.

فرزاد رشیدی نیز در این جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده صدای صنایع‌دستی کمتر به گوش برسد نبود تشکل‌های حرفه‌ای ملی منسجم است.

مشاور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئول پیگیری دستورالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای گفت: با ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای، عموم علاقمندان در امور این حوزه مشارکت خواهند داشت و این مشارکت حداکثری سبب توسعه صنایع‌دستی خواهد بود.

او تصریح کرد: ۱۶ استان اولی که تشکل‌های حرفه‌ای تاسیس می‌کنند در ادامه می‌توانند به انتخابات تشکل‌های حرفه‌ای ملی راه پیدا کنند.