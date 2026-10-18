کشف ۲۷ کیلو تریاک در قم؛ ۵ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری اظهار کرد: در پی تبادل اطلاعات میان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های فارس و قم، اطلاعاتی درباره انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان‌های جنوبی کشور به مقصد یکی از استان‌های همجوار به دست آمد.



وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی، قاچاقچیان قصد داشتند محموله مواد مخدر را با استفاده از دو دستگاه خودروی سمند و پس از عبور از محورهای مواصلاتی استان قم به مقصد موردنظر منتقل کنند که با هماهنگی قضایی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات کنترلی و رصد نامحسوس خودروهای عبوری، موفق به شناسایی دو خودروی موردنظر شدند و در دو عملیات جداگانه، هر دو خودرو را متوقف کردند.



نصیری با اشاره به نتایج بازرسی از خودروهای توقیف‌شده بیان کرد: مأموران در جریان بازرسی از این دو دستگاه سمند، ۲۷ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک را که در قالب ۹ بسته جاسازی و حمل می‌شد، کشف کردند.



وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پنج نفر دستگیر شدند و محموله مواد مخدر نیز توسط مأموران انتظامی کشف شد.