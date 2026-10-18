تصادف محور قم–کاشان ۳ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه برخورد دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری در اتوبان قم–کاشان، دو کیلومتر پس از مشکات رخ داد و در پی آن سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس مشکات و قائم به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به وخیم‌تر بودن وضعیت یکی از مصدومان گفت: هر سه مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.