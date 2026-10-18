  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

تصادف محور قم–کاشان ۳ مصدوم داشت

تصادف محور قم–کاشان ۳ مصدوم داشت

کاشان ـ رئیس اورژانس کاشان از مصدومیت سه نفر در پی برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری در محور قم–کاشان خبر داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه برخورد دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری در اتوبان قم–کاشان، دو کیلومتر پس از مشکات رخ داد و در پی آن سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس مشکات و قائم به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به وخیم‌تر بودن وضعیت یکی از مصدومان گفت: هر سه مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

کد مطلب 6981152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها