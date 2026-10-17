  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

واژگونی پژو پارس در جاده قوچان ۲ فوتی بر جا گذاشت 

واژگونی پژو پارس در جاده قوچان ۲ فوتی بر جا گذاشت 

مشهد- رئیس جمعیت هلال احمر قوچان گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در محور قوچان به چناران منجر به فوت ۲ نفر و مصدومیت ۲ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی رکن آبادی اظهار کرد: بامداد شنبه حادثه‌ای مبنی بر واژگونی خودروی پژو پارس مشکی در محور قوچان به چناران بعد از پاسگاه انتظامی مومن آباد به عوامل پایگاه شهید یوسف کلاهدوز اعلام و عوامل با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر قوچان عنوان کرد: بر اثر شدت حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باخته بودند که عوامل هلال احمر بعد از انجام اقدامات رهاسازی سازی پیکر آنها را تحویل عوامل انتظامی دادند.

وی ادامه داد: ۲ مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس برای درمان به بیمارستان موسی بن جعفر(ع) قوچان انتقال داده شدند.

کد مطلب 6979946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها