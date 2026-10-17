واژگونی پژو پارس در جاده قوچان ۲ فوتی بر جا گذاشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی رکن آبادی اظهار کرد: بامداد شنبه حادثه‌ای مبنی بر واژگونی خودروی پژو پارس مشکی در محور قوچان به چناران بعد از پاسگاه انتظامی مومن آباد به عوامل پایگاه شهید یوسف کلاهدوز اعلام و عوامل با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر قوچان عنوان کرد: بر اثر شدت حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باخته بودند که عوامل هلال احمر بعد از انجام اقدامات رهاسازی سازی پیکر آنها را تحویل عوامل انتظامی دادند.

وی ادامه داد: ۲ مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس برای درمان به بیمارستان موسی بن جعفر(ع) قوچان انتقال داده شدند.