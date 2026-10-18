واژگونی ساینا در محور بستک ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فهد محمدی در تشریح این حادثه، اظهار کرد: در پی تماس با واحد ارتباطات اورژانس و اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا در سه کیلومتری پس از دوراهی کنارسیاه به سمت زین‌الدینی واقع در شهرستان بستک یک دستگاه آمبولانس از پایگاه کنارسیاه به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور نیروهای اورژانس در محل و بررسی اولیه صحنه مشخص شد این حادثه پنج مصدوم داشته است که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای بررسی‌های تخصصی‌تر به بیمارستان فارابی بستک منتقل شدند.

محمدی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی، گفت: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب‌زدگی و سبقت‌های غیرمجاز، توجه کامل به مسیر، استفاده تمام سرنشینان از کمربند ایمنی و اطمینان از سلامت فنی خودرو از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش حوادث رانندگی است.

مسئول اورژانس پیش‌ بیمارستانی بستک در پایان، خاطرنشان کرد: رانندگی ایمن مسئولیتی مشترک برای حفظ جان خود و دیگران است و لحظه‌ای بی‌احتیاطی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.