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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ در بزرگراه بسیج؛ دو نفر جان باختند

تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ در بزرگراه بسیج؛ دو نفر جان باختند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از جان‌باختن دو نفر شامل یک زن و یک دختر خردسال، در پی برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷ با تیر برق در بزرگراه بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۴:۴۹ بامداد جمعه حادثه تصادف در بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب، پیش از بزرگراه محلاتی به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای ایستگاه ۴۸ حدود سه دقیقه بعد به محل حادثه رسیدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با سه سرنشین، به دلایلی که بررسی آن بر عهده عوامل پلیس راهور است، از مسیر حرکت خود خارج شده و پس از عبور از روی جوی کنار خیابان، با یک تیر برق برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: بر اثر شدت برخورد، تیر برق کاملاً شکسته و خودرو نیز به‌شدت آسیب دیده بود. در این حادثه، دو سرنشین زن، شامل یک زن حدود ۳۰ تا ۳۵ ساله و یک دختر خردسال حدود هفت تا هشت ساله، به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند. سرنشین سوم، مردی حدود ۳۵ ساله، نیز در کنار خودرو قرار داشت و دچار مصدومیت شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: مرد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه به عوامل اورژانس تحویل داده شد، اما با حضور نیروهای اورژانس و انجام معاینات لازم مشخص شد دو سرنشین زن بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به خسارت شدید واردشده به خودرو گفت: پس از انجام اقدامات لازم، خودرو با استفاده از یک دستگاه جرثقیل به خارج از محل حادثه و به نقطه‌ای امن منتقل شد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۵:۴۳ بامداد به پایان رسید.

کد مطلب 6979364

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