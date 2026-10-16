تصادف مرگبار پژو ۲۰۷ در بزرگراه بسیج؛ دو نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۴:۴۹ بامداد جمعه حادثه تصادف در بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب، پیش از بزرگراه محلاتی به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و نیروهای ایستگاه ۴۸ حدود سه دقیقه بعد به محل حادثه رسیدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با سه سرنشین، به دلایلی که بررسی آن بر عهده عوامل پلیس راهور است، از مسیر حرکت خود خارج شده و پس از عبور از روی جوی کنار خیابان، با یک تیر برق برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: بر اثر شدت برخورد، تیر برق کاملاً شکسته و خودرو نیز به‌شدت آسیب دیده بود. در این حادثه، دو سرنشین زن، شامل یک زن حدود ۳۰ تا ۳۵ ساله و یک دختر خردسال حدود هفت تا هشت ساله، به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند. سرنشین سوم، مردی حدود ۳۵ ساله، نیز در کنار خودرو قرار داشت و دچار مصدومیت شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: مرد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه به عوامل اورژانس تحویل داده شد، اما با حضور نیروهای اورژانس و انجام معاینات لازم مشخص شد دو سرنشین زن بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به خسارت شدید واردشده به خودرو گفت: پس از انجام اقدامات لازم، خودرو با استفاده از یک دستگاه جرثقیل به خارج از محل حادثه و به نقطه‌ای امن منتقل شد.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد و عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۵:۴۳ بامداد به پایان رسید.