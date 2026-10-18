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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

پزشک قلابی در آران و بیدگل دستگیر شد

پزشک قلابی در آران و بیدگل دستگیر شد

کاشان ـ سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که بدون داشتن مجوزهای قانونی و صلاحیت حرفه‌ای، خود را پزشک معرفی می‌کرد و در امور درمانی مداخله داشت.

فرشته سعدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش‌های دریافتی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با پیگیری‌های حقوقی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و صدور دستور قضایی از سوی دادستان شهرستان، فرد موردنظر شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این اقدام با هدف صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه درمان انجام شده است و پرونده فرد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل با تأکید بر ضرورت برخورد با مداخلات غیرمجاز در حوزه سلامت تصریح کرد: فعالیت در حرفه پزشکی مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای قانونی است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی به مراکز مجاز و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای مراجعه کنند تا از بروز مخاطرات احتمالی برای سلامت خود و خانواده‌شان جلوگیری شود.

کد مطلب 6981153

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