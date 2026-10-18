به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان به تصویب رسید. این اعتبار با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی و جبران قسمتی از خسارات واردشده به اسباب و اثاثیه این افراد اختصاص می‌یابد.

در این جلسه همچنین طرح الزام شهرداری تبریز به احداث ایستگاه آتش‌نشانی ویژه بانوان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

بر اساس این مصوبه، شهرداری تبریز موظف است با هدف توسعه خدمات ایمنی شهری و افزایش مشارکت بانوان در مدیریت بحران، زمینه احداث ایستگاه آتش‌نشانی ویژه بانوان را فراهم کند.

بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی بانوان در حوزه امداد و نجات از محورهای اصلی این طرح عنوان شده است. در همین راستا، تأمین تجهیزات تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای، به‌کارگیری نیروهای واجد صلاحیت و تعیین مأموریت‌های عملیاتی مشخص برای این ایستگاه مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس طرح مصوب، ایستگاه آتش‌نشانی ویژه بانوان در کنار سایر واحدهای آتش‌نشانی تبریز فعالیت خواهد کرد و توسعه ظرفیت‌های عملیاتی و ارتقای خدمات ایمنی به شهروندان از اهداف پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن است.