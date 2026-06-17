به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری استان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به رویکرد مدیریت استان برای حل مسائل بدون فرافکنی، اظهار داشت: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و بدنه مدیریتی استان، راهگشای بسیاری از گره‌های کور سال‌های اخیر بوده است؛ چنان‌که معضل ۳۳ ساله «خاوران ۲» نیز با همین رویکرد در مسیر رفع نهایی قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت ساکنان محله ملازینال که اخیراً دچار حادثه شده‌اند، اعلام کرد: در مرحله نخست، ۶۰ واحد مسکونی در شهرک اندیشه با همکاری شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای اسکان و ساماندهی خسارت‌دیدگان این محله تخصیص یافته است تا بخشی از آلام مردم این منطقه تسکین یابد.

سرمست همچنین در خصوص پروژه مسکونی «شهرک جوانان» با ظرفیت ۱۲۰۰ واحد، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و استفاده از ظرفیت ماده ۵ آیین‌نامه بازآفرینی شهری، منابع لازم تأمین شده و شهرداری، شورای شهر و بنیاد مسکن موظف به تسریع در روند تکمیل این پروژه هستند؛ ضمن آنکه دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مکلف‌اند در اسرع وقت نسبت به ارائه خدمات زیربنایی اقدام کنند.

احیای تمدن ۸۰۰ ساله در ربع رشیدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مجموعه ربع رشیدی را گنجینه‌ای برای تبریز، آذربایجان و ایران خواند و گفت: هدف ما از ساماندهی و پیگیری برای ثبت جهانی این مجموعه، برندسازی برای بنیان علمی، فرهنگی و تاریخی ایران طی ۸ قرن گذشته است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از تصویب طرح تأسیس «تالار هنرهای آیینی و خانه تئاتر تبریز» در محوطه مسجد کبود خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شود و هدف از آن، احیای جایگاه والای تبریز به عنوان مرکز ترویج هنرهای آیینی برگرفته از فرهنگ عاشورایی و تمدن شیعی است.

در ادامه این جلسه، رضا صدیق، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از اقدامات مدیریت عالی استان، بر آمادگی کامل نمایندگان برای حمایت‌های لازم در سطح ملی و استانی جهت پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای تأکید کرد. مدیران شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان نیز گزارش‌هایی از عملکرد و اقدامات پیش رو ارائه دادند.